Endonezya'da yılbaşından bu yana doğal afetler 145 can aldı
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Endonezya'da yılbaşından bu yana doğal afetler 145 can aldı

19.01.2021 05:25 | Son Güncelleme: 19.01.2021 05:28
Endonezya'da yılbaşından bu yana doğal afetler 145 can aldı

Endonezya'da yılbaşından bu yana yaşanan doğal afetlerde 145 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Endonezya'da yılbaşından bu yana yaşanan doğal afetlerde 145 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) verilerine göre, ülke genelinde 1-18 Ocak tarihlerinde deprem, sel, fırtına ve heyelan olmak üzere 154 doğal afet yaşandı.

Ülkede şu ana kadar 586 bin 828 kişinin yerinden olduğu ve 145 kişinin öldüğü doğal afetlerde, toplamda aralarında kamu binalarının da olduğu 1025 yapı zarar gördü.

Depremde ölü sayısı 84'e çıktı

BNPB, Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde 15 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, yaklaşık 28 bin kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bölgede Mamuju bölgesinde 73, Majene kentinde ise 11 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Bu arada, Batı Cava eyaletindeki Cihanjuang köyünde 9 Ocak'ta 4 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda kayıp 8 kişinin cansız bedeninin bulunmasıyla toprak altında kalan 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ekvator kuşağında muson yağmurlarının etkisindeki ülke, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Endonezya, dünyada doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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