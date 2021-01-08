Endonezya'da terör suçlamasıyla mahkum olan Beşir tahliye edildi

Endonezya'da terörist gruplarla bağlantısı olduğu gerekçesiyle hapse mahkum edilen Ebu Bekir Beşir tahliye edildi.

Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı Islah Genel Müdürlüğü Sözcüsü Rika Aprianti, yaptığı açıklamada, terör faaliyetleriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle 2011'de hapse mahkum edilen Beşir'in cezasını tamamlamasıyla tutuklu bulunduğu Bogor bölgesindeki Gunung Sindur Cezaevi'nden ayrıldığını belirtti.

Yerel basında, Beşir'in cezaevi çıkışı kendisini karşılayan aile yakınlarıyla birlikte bugün öğleden sonra Orta Cava eyaletinde bulunan memleketi Solo'ya gitmesinin beklendiği ifade edildi.

Aprianti, 4 Ocak'taki açıklamasında, hapis sürecinde toplam 55 aylık ceza indirimi alan 82 yaşındaki Beşir'in cuma günü serbest bırakılacağını bildirmişti.

Öte yandan Beşir'in yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle 2 yıl önce tahliye edilmesi gündeme gelse de devlet ideolojisine bağlılık sözü vermeyi reddetmesi sonrası serbest bırakılması iptal edilmişti.

Ülkedeki birçok terör saldırısından sorumlu tutulan İslam Cemaati (Jemaah Islamiyah) örgütünün kurucularından olduğu belirtilen Beşir, 2002'de Bali Adası'nda düzenlenen bombalı saldırıda rolü olduğu gerekçesiyle 26 ay hapis yattıktan sonra somut delil yetersizliğinden 2006'da serbest bırakılmıştı.

Terörist eğitim kamplarıyla ilişkisi ve maddi destek sağladığı gerekçesiyle 2011'de 15 yıl hapse mahkum edilen Beşir, yöneltilen terör suçlamalarını reddetmişti.

Endonezya'nın Bali Adası'nda 12 Ekim 2002'de gerçekleşen bombalı saldırıda 88'i Avustralyalı turistler olmak üzere 22 ülkeden 202 kişi ölmüş, 209 kişi yaralanmıştı. Saldırı kurbanlarının büyük çoğunluğunu 20'li, 30'lu yaşlardaki turistler oluşturmuştu. Bu nedenle Bali'deki terör saldırısı "Avustralya'nın 11 Eylül'ü" olarak da anılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur