Endonezya'da Kovid-19 karşı aşılama 14 Ocak'ta başlıyor
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Endonezya'da Kovid-19 karşı aşılama 14 Ocak'ta başlıyor

05.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:02
Endonezya'da Kovid-19 karşı aşılama 14 Ocak'ta başlıyor

Endonezya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecinin 14 Ocak'ta başlayacağı bildirildi.

Endonezya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecinin 14 Ocak'ta başlayacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, yaptığı açıklamada, 34 eyaletin idarecilerinden 14 Ocak'ta başlayacak aşılama programı için hazırlıklı olmalarını istedi.

Sadikin, ilk etapta öncelikli olarak sağlık çalışanlarını kapsayan aşılamaya ilişkin sağlık merkezlerinde kayıt işlemi ve veri takibinin iyi yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Ülkede 13 Ocak'ta ilk aşılanacak kişinin Devlet Başkanı Joko Widodo olacağını söyleyen Sadikin, aynı gün bakanlar ve çeşitli üst düzey yetkililerin de aşılanacağı bilgisini paylaştı.

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı aşıdan 6 Aralık'ta 1,2 milyon ve 31 Aralık'ta 1,8 milyon olmak üzere şu ana kadar 3 milyon doz temin eden Endonezya'da, dün 763 bin 600 doz aşı 34 eyalete dağıtıldı.

Mart 2022'ye kadar 181 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor

Endonezya, yaptığı anlaşma ve ön görüşmeler sonucunda, Sinovac'tan 125 milyon, AstraZeneca'dan 50 milyon, Pfizer'dan 50 milyon, Novavax'tan 50 milyon ve Kovid-19 aşıları küresel aşı programı Covax'tan da alacağı 54 milyon doz ile 2022'ye kadar toplam 329 milyon Kovid-19 aşısı temin etmeyi bekliyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu ay itibariyle 15 aylık süreyi içeren ilk aşılama programında, Mart 2022'ye kadar 181,5 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Aşılama, 18-59 yaş arasını kapsayacak şekilde sırasıyla sağlık çalışanları ve kamu çalışanlarının yanı sıra sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı gruplar ve normal halk olacak şekilde 4 farklı kategoride yapılacak.

Öte yandan, Gıda ve İlaç Ajansının (BPOM) Sinovac aşısına yönelik acil kullanım izni için gelecek günlerde onay vermesi bekleniyor.

Endonezya, 11 Ağustos'ta yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc'a ait Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik çalışmalarına katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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