Endonezya'da bir mağarada en az 45 bin 500 yıllık hayvan çizimi bulundu

Endonezya'daki bir mağaranın duvarında en az 45 bin 500 yıl öncesine ait olduğu düşünülen yaban domuzu çizimine ulaşıldı. Keşif, şu ana kadar dünya üzerinde mağaraya çizilmiş en eski hayvan resmi olarak kayıtlara geçti.

Endonezya'daki bir mağaranın duvarında en az 45 bin 500 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bir hayvan çizimi bulundu. Toprak boyasıyla yapılmış yaban domuzu çiziminin dünyanın bir mağaraya çizilmiş en eski hayvan resmi olduğu belirtiliyor.

"BU ÇİZİMLERİ YAPANLAR MODERN İNSANLARDI"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Sulawesi Adası'nda ücra bir vadide yer alan Leang Tedongnge Mağarası'ndaki çizim, bölgedeki insan yerleşimine ait en eski kanıtı oluşturuyor. Keşifle ilgili bulgular bilim dergisi Science Advances'ta yayımlandı.

Makalenin yazarlarından Maxime Aubert, "Bu resmi çizenler tamamen modern insanlardı. Bizim gibilerdi. İstedikleri şeyleri çizebilecek kapasite ve araçları vardı" dedi.

136×54 santimetre ölçüsündeki çizimin yaşı, resmin üzerindeki kireç taşı katmanlarından belirlendi. Bunun için uranyum dizini izotoplarının bozunma sürecini temel alan bir tarihleme yöntemi kullanıldı.

YABAN DOMUZLARININ KAVGASI RESMEDİLDİ

Makalede imzası bulunan Adam Brumm da çizimde bir yaban domuzunun iki domuzla kavgasının tasvir edildiğini söyledi.

Çizimde iki el figürü de bulunuyor. Bunların ellerin duvara konduktan sonra üzerlerine boya püskürtülmesiyle yapıldığı tahmin ediliyor.

Uzmanlar çizimdeki tükürük kalıntılarından DNA örnekleri elde etmeyi de umuyor.



