Endonezya'da 6.5 büyüklüğünde deprem: Can kaybı var

26.09.2019 17:29

Endonezya'nın doğusundaki Maluku eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Fransız haber ajansı AFP ve İspanyol Haber Ajansı EFE'nin haberlerinne göre en az 20 kişi yaşamını yitirdi, eyaletin yönetim merkezi Ambon'da binalar hasar gördü.

Görgü tanıkları depremin şiddetinden korkan yöre halkının tepelere doğru kaçtığını anlatırken, yetkililer can kaybının artmasından endişe edildiğini söylüyorlar.

Endonezya Afet İdaresi yetkilileri depremin sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini eyaletin başkenti Ambon ve çevresindeki yerleşimlerde uykudan uyanan halkın binalardan çıktıklarını söylüyorlar.

Depremin merkez üssünün Ambon'a 40 kilometre mesafede ve 29 kilometre derinlikte olduğu kaydediliyor ancak jeofizik uzmanları tsunami tehlikesi bulunmadığını bildirdiler.

Bölge daha sonra 30'a yakın artçı sarsıntı yaşadı.

Ambon 400 bin nüfuslu bir kent ve gerek görgü tanıklarının anlatımları gerekse gelen ilk görüntülerde çok sayıda binanın yıkıldığı anlaşılıyor.

Afet Kriz Merkezi sözcüsü Agus Wibowo, başkent Jakarta'da bir basın toplantısı düzenleyerek Maluku'da en az 20 kişinin enkaz altında kalarak öldüğünü, en az 100 yaralı olduğunu ve 2 bini aşkın insanın bölgeden tahliye edildiğini de söyledi.

Yetkili bu sayıların, bölgeden daha detaylı haber alındıkça artmasının muhtemel olduğunu söylüyor.

Endonezya Pasifik Okyanusunda Ateş Çemberi diye adlandırılan deprem bölgesinin üzerinde ve bu nedenle sık sık büyük depremler ve tsunamiler yaşanıyor.

Geçen yılın Eylül ayında da Maluku'nun batısındaki Sulawesi'de 7.5 büyüklüğünde bir deprem ve ardından tsunami yaşanmış 4 binden fazla insan yaşamlarını yitirmişti.

Geçen yılki felakette evlerini kaybeden yaklaşık 60 bin kişi hala geçici barınaklarda yaşıyorlar.