Endonezya uçağı bulundu mu?

Endonezya'da iç hat seferi yapan bir yolcu uçağı kalkıştan 4 dakika sonra ciddi bir irtifa kaybı yaşadı ve kısa süre sonra kule ile irtibatı kesildi. Gelişme sonrası Endoneyzya uçağı bundu mu, merak edildi.