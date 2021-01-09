Endonezya uçağı bulundu mu?
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Endonezya uçağı bulundu mu?

09.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:43
Endonezya uçağı bulundu mu?

Endonezya'da iç hat seferi yapan bir yolcu uçağı kalkıştan 4 dakika sonra ciddi bir irtifa kaybı yaşadı ve kısa süre sonra kule ile irtibatı kesildi. Gelişme sonrası Endoneyzya uçağı bundu mu, merak edildi.

Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının kalkışından 4 dakika sonra çok ciddi irtifa kaybettiği belirtildi. peki, Endoneyzya uçağı bundu mu? İşte, detaylar...

CAKARTA'DAN HAVALANMIŞ

Yerel medyanın aktardığına göre uçağın Batı Kalimantan bölgesindeki Pontianak'a gitmek üzere Cakarta'dan havalandığı belirtildi

Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının kalkışından 4 dakika sonra çok ciddi irtifa kaybettiği belirtildi. Havalandıktan kısa bir süre sonra 10 bin feet'e çıkan uçak, aniden yavaşlayarak 250 feet'e kadar düştü. Ardından ise 59 kişinin yer aldığı uçaktan gelen veri akışı kesildi.

Denize düştüğü öğrenilen uçağın ilk bulunduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, uçağın enkazından parçaların görevliler tarafından çıkarıldığı anlar yer alıyor.

Endoneyzya uçağı bundu mu?
Endoneyzya uçağı bundu mu?
Endoneyzya uçağı bundu mu?

2018'DE DENİZE DÜŞEN UÇAKTA 189 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. Kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

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