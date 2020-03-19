Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Koronavirüsün dünyayı etkisi aldığı günden bu yana katıldığı her programda alınması gereken önlemleri anlatan Ender Saraç, pazartesi günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılan Saraç, karantinaya alındı.

Ekranların en sevilen yüzlerinin başında gelen diyetisyen Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle geçtiğimiz pazartesi günü hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılan Saraç'ın sonuçları bekleniyor.

TEST SONUCU BEKLENİYOR

Koronavirüsün etkisi gösterdiği günden bu yana konuk olduğu programlarda hastalıklara karşı alınması gereken önlemleri anlatan Ender Saraç, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta isimli programa telefonla bağlanarak Saraç'ın koronavirüs test sonucunu beklediğini ve şu anda karantinada olduğunu söyledi.

"TESTİ KENDİ İSTEĞİYLE YAPTIRDI"

Eşinin hastalık sürecini anlatan Benan Saraç "Sentom ilerlemeden önlem almak için kendi isteğiyle gitti ve yine kendi isteğiyle bu testi yaptırmak istedi" derken sosyal medyada Saraç'ın solunum cihazına bağlandığı ve ciğerlerinin hasar gördüğü yönündeki haberleri yalanladı.

ENDER SARAÇ KİMDİR?

Ender Saraç, 1959 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Mecburi hizmetini Erzurum'da yaptı. 1989-95 yılları arasında İsviçre, Hollanda, Almanya ve Hindistan'da ayurveda ve Hindu tıp bilimi konularında eğitim aldı.

1994 senesinde Türkiye'nin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan Hay Sağlık Merkezi'ni kuran Saraç, aynı zamanda Türkiye'nin ilk Doğal Arınma Merkezi Doğa Arınma Merkezi'nin de kurucularındandır. İş yeri hekimliği sertifikası da olan Saraç, astroloji, meditasyon, reiki, NLP, yoga gibi çeşitli özel gelişim ve spiritüel eğitim programlarına da katılmasının yanı sıra çeşitli kanallarda sağlık konusunda televizyon programları yaptı.