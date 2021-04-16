Ender Demir Kimdir? Son dönemin çok konuşulan ismi Ender Demir hakkında her şey
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Ender Demir Kimdir? Son dönemin çok konuşulan ismi Ender Demir hakkında her şey

Ender Demir Kimdir? Son dönemin çok konuşulan ismi Ender Demir hakkında her şey
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Son dönemde adından sıklıkla söz ettiren ve gün geçtikçe başarısına başarı katan genç sanatçı Ender Demir, yaptığı çalışmalar ile adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Ender Demir, henüz yeni başladığı sanat yolculuğunu farklı portföylerde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ile geliştirmek istiyor.

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7 Ocak 1997 tarihinde doğan Ender Demir, ilk ve ortaöğretimini Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tamamladıktan sonra yine aynı bölgede lise hayatına devam etti. Lise eğitimini başarılıyla tamamlayan genç sanatçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York üniversitesinde lisans eğitimine devam etti ve üniversitenin Cinema Studies programından başarıyla mezun oldu.

Ender Demir Kimdir? Son dönemin çok konuşulan ismi Ender Demir hakkında her şey

Henüz başında olduğu müzik kariyerine 3 Single çalışması ve 5 adet de albüm sığdıran genç sanatçı, akademik geçmişinin ve çocukluk döneminde kurduğu hayallerin etkisi ile dizi ve film oyunculuğu alanında da çalışmalara başladı. 2020 yılında çıkartmış olduğu ilk Single çalışmaları arasında olan Wolves, Storm ve Oh Boom sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir ilgi gördü. Bu başarıların ardından 2021 yılında sırasıyla arka arkaya çıkarmış olduğu Storm, Forever King, The Massacre, Royalty ve Infınity albümleri ile istediği çıkışı yakalayan Ender Demir, "Electro House" tarzı müziğin ülkemizdeki nadir temsilcilerinden biri.

Ender Demir Kimdir? Son dönemin çok konuşulan ismi Ender Demir hakkında her şey

Yapmış olduğu bu tarz elektronik müzikler ile geniş kitlelere ulaşan genç sanatçının aynı zamanda sosyal medya platformlarında fenomen haline geldiği de bilinir. Başta Instagram olmak üzere YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında önemli ölçüde takipçi sayısına sahip olan Ender Demir, interaktif ve çok yönlü bir sanatçı portföyü çiziyor. Özellikle takipçileri ve sevenleri ile yoğun bir etkileşim halinde olan sanatçının şimdiye dek gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar; iTunes Music, Google Play Music, Apple Music, Youtube Music, Deezer, Amazon Music, Instagram Music, Facebook Music, Tidal, Napster, Pandora gibi mecralarda yayınlandı.

Ender Demir Kimdir? Son dönemin çok konuşulan ismi Ender Demir hakkında her şey

Modern müziğin modern enstrümanlar ve dijital araçlar ile desteklenmesi gerektiği fikrinde olan sanatçı, DJ olarak sürdürdüğü kariyerini oyunculuk performansı ile geliştirmek istiyor. Kısa sürede yüksek düzeyde tanınırlığa ve başarılı çalışmalara imza atmış olan sanatçının yeni eserleri ise takipçileri ve sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor.

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