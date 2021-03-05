"En iyi muhalefet yapan lider" anketinde zirve, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in oldu
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"En iyi muhalefet yapan lider" anketinde zirve, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in oldu

05.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:57

Metropoll tarafından gerçekleştirilen "En başarılı muhalefet yapan lider" anketinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener %48.6 oy oranı ile zirvede yer aldı. Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise %33.6 oy oranı ile listenin ikinci sırasında bulunuyor.

Metropoll Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin Şubat ayında yaptığı "En başarılı muhalefet yapan lider" anketinin sonuçları paylaşıldı.

ZİRVEDEKİ AKŞENER'İ KILIÇDAROĞLU TAKİP ETTİ

Yapılan ankette, katılımcılara hükümete karşı en başarılı muhalefet yapan parti liderinin kim olduğu soruldu. Seçmenler, yüzde 48.6 ile en çok İYİ Parti lideri Meral Akşener'in muhalefet tarzını başarılı buldu. Akşener'in ardından muhalefeti en çok beğenilen lider ise yüzde 33.6 ile ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

'En iyi muhalefet yapan lider' anketinde zirve, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in oldu

LİSTEDE YER ALAN DİĞER MUHALEFET LİDERLERİ

Ankette, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu yüzde 25 oranında başarılı bulunurken, onları yüzde 24 ile Selahattin Demirtaş ve yüzde 15 ile Mithat Sancar takip etti.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 11:57:14. #1.15#
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