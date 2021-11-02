En iyi dokuma kumaşlar tasarımları ödüllerdirildi

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - ADANA'da Akdeniz Tekstil Hammadleri İhracatçılar Birliği'nin (ATHİB) Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirldi. Yarışmanın bu yıl kazananı 'Cleopatra'nın Aşkı" temasıyla Sema Arı oldu.

Eski Milli Mensucat Fabrikası olan Adana Müzesi Kompleksi'nde gerçekleşen defileli yarışmaya, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TİM Başkanı İsmail Gülle, ATHİB Başkanı Fatih Doğan, TİM Başkan Vekili ve ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zevki Kıvanç, sivil top kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından 10 finalistin tasarımları, gerçekleşen defile ile juri üyelerine ve davetlilere tanıtıldı. Gecenin sonunda yarışmada birinciliği 'Cleopatra'nın Aşkı' temasıyla Sema Arı kazanırken, 'Yaşam Mücadelesi' temasıyla Demet Yavuzyiğit 2'nci, 'Silhouette Of Nature' temasıyla İpek Çakır ise 3'üncü oldu. Birinciye 50 bin TL, ikinciye 40 bin TL, üçüncüye ise 30 bin TL para ödülü verildi.