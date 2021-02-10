En iyi CS:GO oyuncuları: ZywOo yeniden birinci sırada
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En iyi CS:GO oyuncuları: ZywOo yeniden birinci sırada

10.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:43
En iyi CS:GO oyuncuları: ZywOo yeniden birinci sırada

Genç yaşına rağmen üstün bir yeteneği olan Fransız oyuncu ZywOo, HLTV tarafından 2020 yılının en iyi CS:GO oyuncusu seçildi. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sene de aynı ödüle layık görülmüştü. Takımının en önemli silahlarından biri olan ZywOo, Team Vitality ile 5 yıllık bir sözleşme yeniledi. 2020 yılının en iyi CS:GO oyuncuları haberimizde.

HLTV, Counter Strike topluluğunun en önemli yapı taşlarından birisi konumunda, geçtiğimiz günlerde haber sitesi tarafından 2020 yılının en iyi CS:GO oyuncusu belirlendi. Finalde Aleksandr "s1mple" Kostyliev ve Mathieu "ZywOo" Herbaut, birincilik için yarıştılar ancak gelenek bozulmadı ve geçen sene de olduğu gibi en değerli oyuncu ödülünü ZyWOo kazandı.

Geçtiğimiz sene ZywOo, Blast Premier Fall 2020 ve IEM Beijing Haidian 2020 gibi turnuvalardan takımı Team Vitality ile birlikte kupalarla dönmüştü. 20 yaşındaki genç oyuncu turnuva boyunca çoğu istatistikte en iyiler arasında kendine yer edinmeyi başardı.

ZywOo: "RÜYADAYMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Fransız yıldız oyuncu ZywOo, 2020 yılı içerisinde toplamda raunt başına 89,7 hasar oranı ve 0,86 adam öldürme oranı istatistikleriyle dikkatleri üzerinde topladı. Katıldığı turnuvaları adeta domine ederek bütün MVP ödüllerini kazanan oyuncu, takımı Team Vitality ile de 5 yıl daha birlikte olacağını duyurdu.

ZywOo, ödülü kazanmasının ardından şu ifadeleri kullandı; "Bu ödülü üst üste kazanmış olmak bir rüyaymış gibi geliyor. CS:GO oynamak, bugüne kadar yapmak istediğim tek şey ve bu başarılara kariyerimin henüz başlarındayken ulaşmak gerçekten inanılmaz. Team Vitality ve takım arkadaşlarıma beni olduğum yere getirdikleri için minnettarım ve 2021 yılında da onları gururlandırmaya devam etmeyi umuyorum."

2020'NİN EN İYİ CS:GO OYUNCULARI LİSTESİ

  1. Mathieu "ZywOo" Herbaut
  2. Aleksandr "s1mple" Kostyliev
  3. Nicolai "device" Reedtz
  4. Jonathan "EliGE" Jablonowski
  5. Emil "Magisk" Reif
  6. Denis "electronic" Sharipov
  7. Keith "NAF" Markovic
  8. Vincent "Brehze" Cayonte
  9. Russel "Twistzz" Van Dulken
  10. Robin "ropz" Kool
  11. Nikola "NiKo" Kovac
  12. Özgür "woxic" Eker ??
  13. Jere "sergej" Salo
  14. Andreas "Xyp9x" Højsleth
  15. Justin "jks" Savage
  16. Peter "dupreeh" Rasmussen
  17. Freddy "KRIMZ" Johansson
  18. Tsvetelin "CeRq" Dimitrov
  19. Ludvig "Brollan" Brolin
  20. Ethan "Ethan" Arnold

2019'UN EN İYİ CS:GO OYUNCULARI LİSTESİ

Merakla beklenen 2019 listesi ise 2020'nin başında açıklanmıştı. Listede bir Türk'ün yer alması da bu sene için daha da merak uyandırdı.

  1. Mathieu "ZywOo" Herbaut
  2. Aleksandr "s1mple" Kostyliev
  3. Nicolai "device" Reedtz
  4. Jonathan "EliGE" Jablonowski
  5. Emil "Magisk" Reif
  6. Denis "electronic" Sharipov
  7. Keith "NAF" Markovic
  8. Vincent "Brehze" Cayonte
  9. Russel "Twistzz" Van Dulken
  10. Robin "ropz" Kool
  11. Nikola "NiKo" Kovac
  12. Özgür "woxic" Eker
  13. Jere "sergej" Salo
  14. Andreas "Xyp9x" Højsleth
  15. Justin "jks" Savage
  16. Peter "dupreeh" Rasmussen
  17. Freddy "KRIMZ" Johansson
  18. Tsvetelin "CeRq" Dimitrov
  19. Ludvig "Brollan" Brolin
  20. Ethan "Ethan" Arnold
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