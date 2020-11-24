En güzel öğretmenler günü mesajları! Whatsapp, Instagram, Facebook öğretmenler günü mesajları ve öğretmenler günü sözleri

24 Kasım Öğretmenler Günü, hayatlara yön veren öğretmenlere sevgi, saygı ve minneti göstermek için kutlanan en özel gündür. Öğretmenlere sevgiyi tam olarak kelimelere dökmek mümkün olmasa da kalplerden dökülen sıcacık bir mesaj içlerini ısıtacaktır. Günün anlam ve önemine uygun en güzel Öğretmenler Günü mesajlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Öğretmenler öğrenciler için çoğu zaman ikinci bir anne ve baba olurlar. Onlara ailelerinden sonra en büyük sevgiyi, bilgiyi, dersi öğretmenleri verirler. Her gün büyük bir sevgiyle kucakladığımız öğretmenlerimiz için yılda bir kere kutlamalar düzenler, içimizdeki sevgiyi sözcüklere dökeriz. Gelin bu pandemi döneminde yüzünü göremediğimiz, boynuna sarılamadığımız ve ellerini öpemediğimiz öğretmenlerimize sevgimizi sıcacık mesajlarla iletelim. En güzel ve sevgi dolu Öğretmenler Günü mesajları yazımızda!

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Öğretmenler Günü mesajları, bize hayatı öğreten öğretmenlere sevgimizi en güzel şekilde yansıtacak mesajlar olmalı. Bu 24 Kasım'da, öğrenciler karşılarında okuyamadığı her şiiri, söyleyemediği her güzel sözü onlara mesajlarla iletebilir, kalplerindeki gerçek sevgiyi öğretmenlerine kelimelerle ifade edebilirler. Gelin sevgilerinde hiçbir sınır tanımayan öğretmenlere en sevgi dolu Öğretmenler Günü mesajları ve sözlerini beraber seçelim.

Öğretmenler Günü mesajları öğretmenlerle Whatsapp'ta anlamlı fotoğraflar eşliğinde de paylaşılabilir. Ayrıca bu güzel günde öğretmeninizle paylaşacağınız bu güzel mesajı bir buket çiçekle ona iletmeniz de öğretmeninizi çok mutlu edecektir.

"Benim için bir öğretmen değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olan canım öğretmenim. Sizin gibi bir yol göstericim olduğu için çok şanslıyım. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

"Bugün 'keşke' yerine 'iyi ki' dediğim ne varsa birçoğunda sizin payınız fazlasıyla büyük. Sizin desteğiniz ve yol göstermenizle attığım adımlar bana bugünkü konumumu getirdi. Sizin hakkınızı asla ödeyemem. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!"

"Dünyanın en kutsal vazifesini kendisine yaşam tarzı benimsemiş, gözü pek, yüreği güzel öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı gönülden kutlarız."

"Siz sıradan bir öğretmen olmadınız hiçbir zaman, bana ailem kadar yakın oldunuz. Bazen anne, bazen kardeş, bazen sırdaş oldunuz. En önemlisi de hep şefkatli, hep sevgi doluydunuz. Biliyorum ki sizin gibi bir öğretmenim varken benim sırtım yere gelmez. Binlerce kez teşekkürler öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Bana hayal kurmayı ve bu hayallere ulaşmak için nasıl çalışmam gerektiğini öğreten, bir öğretmenden daha çok aile gibi davranan ve ilham veren muhteşem öğretmenim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

"Bilginiz ile hayatıma güneş gibi doğdunuz. Bana eğitimi sevdiren en özel insan oldunuz. Ne zaman kendime olan inancımı kaybetsem siz bana güvendiniz ve güveniniz sayesinde bugün iyi bir insan olabildim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim!"

"Bütün bir sınıfa anne olup hepimize kalbine dokunup bizleri birer tohum iken ağaca çevirdiniz. Sizin sayenizde güçlü ve sarsılmaz bir insan oldum. Hayatta başardığım her şeyin içinde payınız oldu. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Ne olursa olsun düşüncelerimizde özgür olmayı, doğru bulduğumuz ne varsa onun için savaşmayı öğrettiniz. Eşsiz yüreğiniz ve engin bilgilerinizle hayatımda çok özel bir yer ettiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Siz bir ışık, biz de o ışığa muhtaç, onunla aydınlanmaya hevesli öğrencileriz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Bir bataklığı bile en güzel kokularla dolu bir gül bahçesine çevirebilecek, dokunduğu her şeyi güzelleştirebilecek tek insan olan öğretmen benim için siz oldunuz. Ruhumun bataklığını bir bahçeye çevirdiniz. Yaşamın güzel yönlerini bana siz gösterdiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!"

INSTAGRAM VE FACEBOOK İÇİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Whatsapp, Instagram, Facebook Öğretmenler Günü mesajları paylaşılan en popüler sosyal medya platformlarından biridir. Özellikle son yıllarda neredeyse herkes sosyal medya hesaplarından tüm özel günlerle ilgili paylaşımlar yapmakta. Bu özel günlerden biri de hiç kuşkusuz Öğretmenler Günü. Çünkü tüm dünyada herkesin hayatına dokunmuş, onların hayatlarına yön vermiş unutamadığı en az bir öğretmeni mutlaka vardır. Özellikle mezun olalı uzun yıllar olmuş kişiler öğretmenlerine olan özlemlerini, minnetlerini ve onlara kazandırılan bilgiyi, hayat tecrübelerini sosyal medya üzerinden güzel mesajlarla iletmektedirler. Güzel görsellerle süslenmiş Öğretmenler Günü sözleri ve mesajları hem sizin öğretmenlerinizi hem de çevrenizdeki tüm öğretmenleri mutlu edecektir.

"Öğretmen doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Bir aşkla bin çocuğa bölünmüş yorulmak nedir bilmeyen mesleğini hakkıyla yapan tüm öğretmenlere binlerce kez teşekkürler."

"Araya uzun zaman girse de ben hala sizi unutmuyor, hala öğrettikleriniz doğrultusunda yolumda ilerliyorum öğretmenim. Hayatımdan geçtiğiniz için size minnettarım. İyi ki varsınız."

"Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek annelerle öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

"Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun."

"Öğretmen altın kanatlı kelebektir. Çiçeklerin arasından hiç bıkmadan usanmadan, yorgunluk nedir bilmeden durmadan uçar. Çiçeklerine asla toz kondurmaz, onları hep korumaya çalışır. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

Bizlere göstermiş olduğunuz sonsuz sabır, inanç ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz o inanç, bugünkü başarılarımızda bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözünde belirttiği gibi, öğretmenlerimizin üstlendiği görev, toplumsal ve bireysel anlamda bütün özeni hak etmektedir. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!"

"Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!"

"Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun!"

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları arasında belki de en anlamlı olanları Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden oluşan kutlama mesajlarıdır. Öğretmenlerimiz de, bizler de biliyoruz ki Atatürk'ün eğitim için yaptıkları olmasa bugün laik ve çağdaş bir öğrenim hayatımız da olmazdı. Eğitim eşitliğini sağlayan ve çağdaş, bilimsel bir eğitimin temellerini atan Başöğretmen Atatürk'ün Öğretmenler Günü sözleri, öğretmenleriniz için çok anlamlı olacaktır. Ayrıca güzel görsellerle süslenmiş bu sözler sosyal medya hesaplarında da Öğretmenler Günü paylaşımları için çok anlamlı olacaktır.

İşte Atatürk'ün Öğretmenler Günü sözleri arasından sizin için seçtiklerimiz:

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister.

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır!

Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.

EN ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

En güzel Öğretmenler Günü sözleri, sevgiyi, saygıyı ve minneti en iyi yansıtan sözlerdir. Bizlere hayatımız boyunca unutmayacağımız bilgiler ve hatıralar bırakan öğretmenlerimiz için her söz az kalır. Aşağıda sizler için hem sosyal medyada paylaşabileceğiniz hem de öğretmenlerinize mesaj olarak atabileceğiniz en derin ve en anlamlı Öğretmenler Günü sözleri sunuyoruz.

"Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!"

"Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

"Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

"Başöğretmen Atatürk'ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

"Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir."

"En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!"

"Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar."

Ülkemize aydınlık gençler yetiştiren, geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü saygı ve minnetle kutlarız!