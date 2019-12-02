En güzel kek tarifi seçenekleri! Kakaolu kek tarifi, browni tarifi, cheescake tarifi, pandispanya tarifi, ıspanaklı kek tarifi ve trileçe tarifi

02.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:38

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BROWNİ TARİFİ

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BROWNİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

300 gram bitter çikolata, 1 su bardağı toz şeker, 150 gram tereyağı, 1 paket vanilya, 3 adet yumurta, 1 su bardağı un

BROWNİ TARİFİ YAPILIŞI

Küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritin. Tereyağının içine sıcak böldüğünüz çikolata parçalarını alın. Tereyağı sıcağı ile çikolataların erimesini bekleyin.

Bir kapta yumurtaları şekerle beraber çırpın. Karışımın üzerine çikolatalı tereyağını ilave edin. Spatula kullanarak tüm malzemeleri karıştırın. Bütün malzemeleri ekleyip çıktıktan sonra vanilyayı da ilave edip karışıma yedirin.

Karışımı pişirme kağıdı serilmiş 20 santimlik kek kalıbına dökün. Önceden 160 derece ısıtılmış fırında 30/35 dk pişirin. Kek üzerinde hafif çatlama olunca pişmiş demektir. Browniyi biraz dinlendirip servis edin. Afiyet olsun.

CHEESCAKE TARİFİ

Cheescake tarifi ile farklı ve şaşırtıcı ikramlar yapabilirsiniz. İşte en güzel cheescake tarifi…

CHEESCAKE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler: 1 paket krema, 500 gram mascarpone, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 yumurtanın sarısı, 4 yumurta, 4 yemek kaşığı un.

Alt tabanı için: 100 gram bisküvi, yarım çay bardağı süt, 1 su bardağı çekilmiş fındık, 2 adet burçak bisküvi.

Sos için: 1 paket vanilya, 250 gram orman meyveleri, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 su bardağı su, 5 yemek kaşığı şek

CHEESCAKE TARİFİ YAPILIŞI

Önce fındıkları rondodan geçirin. Erittiğiniz tereyağını ve sütü ilave ederek alt tabanı hazırlayın.

Sosu için, meyvelere suyu ilave edin. Ocağa alın. Donmuş halde olan meyveler çözüldükten sonra süzün ve çekirdeklerinden ayırın. Sonra yeniden ocağa alın. 1 çay bardağı soğuk suyu, şekeri ve mısır nişastasını ilave ederek karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başlayınca 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Vanilyasını ekledikten sonra dibi tutmaması için hafif hafif karıştın. Sonra soğumaya bırakın.

Kelepçeli kalıbı alt taban yapmak için yağlayıp hazırlayın. Sonra hazırladığınız harcı içine dökün ve dengeli şekilde yayın. Sonra dolaba koyun.

Krema ve mascarpone peynirini beraber çırparak karıştırın. Şeker ilave ederek çırpma işlemine devam edin. Yumurtaları da ilave ederek çırpmaya devam edin. Mikserin en düşün hızında 5 dakika daha çırpın. Un ve vanilya ilave ettikten sonrabiraz daha karıştırıp dolapta bekleyen harcı üzerine ilave edin. Dökmeden önce kalıbın etrafını folyo ile sarmanız pişirirken yanık kenar oluşumunu engelleyecektir. Üzerine harcı ilave ederken yanlardan hafifçe vurun. Kabarcıklar dışarı çıksın. Önceden ısıtılmış fırında aşamalı şekilde pişirme işlemine geçin. İlk 10 dakika 180 derece, 20 dakika boyunca da 160 derecede fırında pişirin. 1 saat olmadan önce fırının kapağını açmayın. Kekin çatlamasını önlemek için fırını içine suya dayanıklı kasede su koyun. 1 saat sonra kapağı açın. Afiyet olsun.

ISPANAKLI KEK TARİFİ

Ispanaklı kek tarifi, ıspanaklı kek tarifi kolay ve ıspanaklı kek tarifleri ile nefis ikramalr yapabilirsiniz. İşte en güzel ıspanaklı kek tarifi…

ISPANAKLI KEK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

200 gram dondurulmuş ıspanak

1 adet damla sakızı

Üzeri için 2 paket toz krem şanti, 1,5 su bardağı soğuk süt

ISPANAKLI KEK TARİFİ YAPILIŞI

Yumurtaları toz şeker ile iyice çırpın. Dondurulmuş ıspanak, damla sakızı ve sütü tamamen birbirlerine karışana kadar mutfak robotundan geçirin. Karışımı harca ekleyin. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Tüm malzemeyi bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak harcı tamamlayın. Yağlı kağıt ile kaplanmış tepsiye harcı dökün. Üzerini bir spatula ile düzeltin. 180 derece ısıttığınız fırında 40 dakika kadar pişirin. Pişen yeşil keki dinlendirin ardından hazırladığınız krem şantiyi üzerine dökün. Yine spatula ile düzeltin. Buzdolabında biraz bekletin. Servise hazır. Afiyet olsun.

PANDİSPANYA TARİFİ

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PANDİSPANYA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

5 yumurta, 1.5 su bardağı toz seker, yarım su bardağı nişasta, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı sıcak su

PANDİSPANYA TARİFİ YAPILIŞI

Yumurtaların beyazını ayırın. Şekerin yarısı ile yumurta, krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Sonra un, vanilya, kabartma tozu, nişasta ve sıcak su ekleyip karıştırın. Şekerin kalan yarısı yumurta aklarına eklenerek uzun sure katılaşıp bembeyaz olana kadar çırpın. Yumurta beyazları 2-3 kerede diğer karışıma ekleyin. Spatula yardımıyla aynı yöne doğru gibi karıştırın, çırpmayın, yumurta beyazlarının sönmemesi gerekiyor. Kalıba aktarılıp 180 derece önceden ısınmış fırında kapağı hiç açılmadan pişirilir. 50 dk fırında pişirin. Kürdanla kontrol edilip fırından alın. Izgaranın üstüne ters şekilde konarak soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra bıçak yardımıyla çıkarın.

TRİLEÇE TARİFİ

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TRİLEÇE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

5 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 parmak eksik şeker, 1 su bardağından, 1 paket kabartma tozu, 1,5 su bardağı un

Sütlü sos için: 3,5 su bardağı süt, 200 g sıvı krema, 3 yemek kaşığı toz şeker

Karameli için: 1 çay bardağı şeker, 200 g sıvı krema, 1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için: 1 paket krem şanti

TRİLEÇE TARİFİ YAPILIŞI

Karıştırma kabına toz şekeri ve yumurtayı alın. Boza kıvamı olana kadar karıştırın. Vanilya ve kabartma tozu ekleyip spatula ile yağlı kağıt serili fırın kabına karışımı dökün. Önceden 170 derece ısıtılmış fırında ısıyı 150 dereceye düşürüp 15 dk pişirin.

Trileçenin sütlü sosu için ideal bir kapta toz şeker, süt ve sıvı kremayı buzdolabında bekletin.

Karamelli sosu yapmak için tavaya şekeri alın ve orta ateşte devamlı karıştırın. Karışım açık renk aldığında 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve yağı eritin. Sonra sıvı kremayı da ekleyin ve sos kıvam alana kadar kısık ateşte pişirin.Ilıyan keki ters çevirip yağlı kağıda çıkartın ve çatalla delikler açın. Soğuk şerbeti kekin üzerine ilave edin.Köpürtülmüş krem şantiyi yeterince kekin üzerine sürün. Kürdan ile şekil verin. 5-6 saat dinlendirdikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

KEK NASIL KABARIR?

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Kek yapımında kullandığınız malzemeler oda ısısında olmalı. Yumurtalar da mutlaka taze olmalıdır.

Kek harcını hazırladıktan sonra hemen kek kalıbına aktarabilmek için kek kalıbını en baştan hazır tutmalısınız. Kek kalıbını yağlayıp unlayın. Sonra kalıbı ters çevirip fazla unu dökün.

Yumurtaları ve şekeri 5 dakika boyunca çırpın. Zamanınız varsa yumurta akını ve sarısını ayrı ayrı çırpıp sonra birleştirebilirsiniz.

Hazırlanış aşamasında malzemeleri sırayla ekleyin. Şeker ve yumurtadan önce meyve sebze suları, yoğurt, süt gibi akışkan malzemeleri eklemeyin.

Akışkan malzemeleri ekledikten sonra meyve, kakao ve arzu ettiğiniz diğer katı malzemeleri ekleyin. Son olarak da vanilya, un ve kabartma tozunu ekleyin. Spatula vasıtası ile içten dışa doğru malzemeleri hamura yedirin. Kuru meyve kullanacaksanız, meyveleri küçük küçük doğradıktan sonra ekleyin. Ceviz parçaları ve damla çikolata da bu aşamada ilave edilir.

Harcı hazırlayınca bekletmeden kalıba dökün. Kekin pişip kabarması için 180 derece ideal ısıdır.

Kekin sert kabuklu şekilde olmasını istemiyorsanız fırını önceden ısıtmayın.

Fırının kapağını kek pişerken değil, kek tamamen pişince açın.

Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için şiş kullanın. Şişi keke batırın. Eğer kek şişe yapışmıyorsa kek pişmiş demektir.

Kek pişince 15 dakika bekletin. Sonra dilimleyerek servis edin.