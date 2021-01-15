En güzel cuma mesajları nelerdir? Telegram için en güzel, hayırlı, kısa, anlamlı, resimli 2021 cuma mesajları nelerdir?

Hayırlı cumalar! Resimli cuma mesajları 2021! En yeni cuma mesajları nelerdir? Ayetli ve dualı en hayırlı cuma mesajları nedir? Resimli, güzel, anlamlı ve mübarek cuma mesajları nelerdir? Telegram için cuma mesajları nelerdir?

Hayırlı cumalar! Mümin kardeşlerimizin cumasını en güzel ve hayırlı bir şekilde kutlamak için en iyi cuma mesajlarını sizin için derledik. Resimli cuma mesajları 2021! En yeni cuma mesajları nelerdir? Ayetli ve dualı en hayırlı cuma mesajları nedir? Resimli, güzel, anlamlı ve mübarek cuma mesajları nelerdir? Telegram için cuma mesajları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI NELERDİR?

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun!

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi 9)

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!

En güzel ve en anlamlı kısa cuma mesajlarını sevdiklerinize SMS ile gönderebilir. Whatpsapp, İnstagram ve Facebook'ta paylaşarak mübarek Cuma günlerini kutlayabilirsiniz.

TELEGRAM İÇİN EN MÜBAREK CUMA MESAJLARI NELERDİR?

Rabb'im bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile. Hayırlı Cumalar!

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun!

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle. Hayırlı Cumalar!

Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.

"Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir." Hz. Ebubekir (r.a)