En güzel bio yazıları nelerdir? En güzel bio sözler nelerdir? En güzel instagram biyografi yazıları nelerdir?

Biyografi kısa hayat hikayesi demektir. Önceden defterlere kitaplara satırlar dolusu yazdığımız biyografiler şimdi teknolojinin getirmiş olduğu sosyal medyada birkaç satır hatta birkaç kelimeye kadar düştü. Bio diye kısaltılan biyografiler şimdiki zamanda insanların tanıtım künyesi gibi bir işlev aldı.

Hal böyle olunca herkes kendi biosunu daha şatafatlı ya da yeni tabirle cool göstermek için bir yarışa girdiler. En güzel bioyu yazmak için araştırmalar yapmaya başladılar. Bizde en güzel bio yazılarını sizin derledik. İşte, en güzel bio yazıları, en güzel instagram biyo yazıları detaylarda.

EN GÜZEL BİO SÖZLERİ

-Öyle güzel gülüşü var ki sevmesem ziyan olacak.

-Başka kimi takip edeceksin ki? Cidden…

-Evlâ Leke Fe Evlâ (Kırdığın Yerden Kırılacaksın.)

-Mutluluk; Kaf dağının arkasında ki gök kuşağıydı. Yağmadı yağmur…

-Çocuktum, mutluydum, sonra geçti.

-Aklıma yuva yapıyor gülüşlerin.

-Kalp herkeste olsa bile yüreğinin olduğundan şüphe ettiğim insanlar var.

-Düştümse eğer sana bakarken düştüm.

-Anne sevgisi dışında ki her sevgi bana yapmacık geliyor.

-Asıl marifet buluttaydı ama herkes yağmura şiir yazdı.

-Düşman bedene zarar verir ama dost ruha.

-Tek nokta bitirir. Üç nokta devam ettirir. Ben iki noktayım ne yapacağım hiç belli olmaz.

-Yalnızlığımı yanlış bir kalpte olmaya kesinlikle değişmem.

-Susmak, noktası olmayan cümledir.

-Artık sende depremler olsa kasırgalar dahi kopsa bende yaprak dahi oynamaz.

-Ne güzel demiş Cemal Süreya; Uğraşamam dünümle ve dünümdekilerle… Ben yarına bakarım yanımdakilerle.

-Birisinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalış.

-Mükemmel değilim. Senin canını sıkarım, seninle dalga geçerim, aptalca şeyler söylerim; fakat senin benim kadar seven birini asla bulamazsın.

-Kuşlar ne kadar özgürse bir o kadar özgür, bulutlar kadar da serbest olmak istiyorum.

-Kafeine bağımlı bir yaşam formu.

-Bahar temizliği başlasın artık. Eski sevgiliye çıkarcı arkadaşlara değerinizi bilmeyen insanlara yol vermek zamanıdır.

-Sevmek sevdiğine zaman ayırmaktan geçer, boşlukları doldurmaktan değil.

-Çıkartın sigaraları, bu gece hayal kuracağız.

-Ulaşamadığın kadına kaşar demeyeceksin! Biraz delikanlı olup; bu beni aşar diyeceksin!

EN GÜZEL BİYOGRAFİ SÖZLERİ

-Eğer dayanağın Allah ise seni kolay kolay kimse yıkamaz.

-Bana uymuyorsa yamuktur.

-Bana kendini alıştırma. Sonra gidersin, yarım kalırım.

-Çaresizlik yüreğinin uçup gitmek istediği yere, bedeninin gidememesidir.

-Küme düşse de hayallerim şampiyonluğa oynar gülüşlerim!

-Sana biraz adam ol diyeceğim seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.

-Soğuk biri değilim ama herkesle yakın olmayı sevmiyorum.

-Birtakım eyvahlar oldu…

-Başka birisinin yanında gülmek varken, başkası için ağlamak neden?

-Hayata devam edebilmek için, geçmişi unutmak gerekir.

-Böcek olmayı kabullenenler ezilince şikâyet etmemelidirler.

-Etme sırtını duvardan başkasına emanet en kralının bile içinde vardır bir nebze ihanet.

-Keşke diyorum bazen sıradan bir şey olsaydım günün belirsiz vaktinde aklına gelseydim.

-Ve bir gün kalem karşıma çıkıp konuşacak bu kadar yazma artık sil gitsin.

-Belki de hayat, yanlış anlayınca güzeldi.

-Biz ayıya dayı demeyiz, Köprüyü yıkarız.

-Gülüşlerim var benim her sıkıntıya eyvallah diyen.

-Tek bir bedduam var; sarıldığın her insanda beni hatırla…

-Sahi, iyi mi geceler?

-Gökte ararken yerde bulduğum olmadı hiç. Ama yerde bulup da göklere çıkarmışlığım çoktur.

-Bazı insanlar yağmur toprak sonrası kokusunu hisseder. Bazıları sadece çamura bulanır.

-Bir gel diyeni yoksa insanın şarkılara sığınmak ve şarkılarda kendini bulmak en güzeli.

-Gözlerin vardı bakmak için delirdiğim.

-Benim profilimi gezmek kim olduğumu anlatmaz sana.

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