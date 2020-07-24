En güzel Ayasofya temalı Cuma mesajları: 24 Temmuz resimli Ayasofya mesajları
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CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

En güzel Ayasofya temalı Cuma mesajları: 24 Temmuz resimli Ayasofya mesajları

Müslüman dünyasını biraraya getiren Cua günü, İslamiyette en kıymetli zamanlardandır. Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk Cuma namazı ise tüm vatandaşları heyecanlandırdı. Bu anlamlı ve özel günde en güzel Ayasofya temeli Cuma mesajları ile yakınlarınızı heyecanınıza ortak edin. 24 Temmuz Cuma mesajları...

En güzel Ayasofya temalı Cuma mesajları: 24 Temmuz resimli Ayasofya mesajları
24.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:54

Hayırlı Cumalar! Birlik ve kardeşliğin daha yoğun yaşandığı Cuma günleri, dualar geri dönmez. Bol bol namazlar kılınıp, Allah'a (c.c) şükürler edilir. İşte bu özel gün, Ayasofya'da kılınacak ilk Cuma namazı ile taçlandırılıyor. Sizlerde Ayasofya cuma mesajlarını sevdiklerinize WhatsApp, Facebook üzerinden gönderin. Ayasofya temeli yazılı ve resimli Cuma mesajları...

AYASOFYA TEMALI CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri ne olur geri cevirme! izzeti dergahinda kabul ve makbul eyle. Hayırlı Cumalar...

En güzel Ayasofya temalı Cuma mesajları: 24 Temmuz resimli Ayasofya mesajları

Rabbimiz! Kardesligimize. Birliğimize, dirligimize, izzetimize, serefimize göz dikenlere fırsat verme. Hayırlı Cumalar.

Kalbin itiraz ettiği halde dilinle dua eder duruma düşme. Dilinle yaptığın duaya kalbin de inansın. A.K Geylani Hazretleri

"Birbirinizin kusurunu araştırmayın, arkasından çekiştirmeyin, gıybet etmeyin." Hucurat Suresi

En güzel Ayasofya temalı Cuma mesajları: 24 Temmuz resimli Ayasofya mesajları

"Senin elin kırık ise, kesilmiş ellere bak! Bir gözün yoksa, iki gözü de olmayanlara bak! Allah'a şükret." Hayırlı cumalar.

"Ve; Dünyadaki en büyük gurbet,insanın Rabbine uzak kalmasıdır."Cumanız mübarek olsun.

"Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar,cennetler içinde ve pınarlar başındadır."(Hicr s.45) Hayırlı cumalar.

"ALLAH sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar.O ancak kalplerinize ve işlerinize bakar." Hz. Muhammed (s.a.v.) Cumanız mübarek olsun.

En güzel Ayasofya temalı Cuma mesajları: 24 Temmuz resimli Ayasofya mesajları

Farz ibadetlerden sonra, Allah yanında amellerin en sevgilisi bir müslümanın kalbine sevinç koymaktır. Hz.Muhammed (s.a.v.) Hayırlı cumalar...

"O bizim âyetlerimizden bir şey öğrendiği zaman, onlarla alay eder, işte öyleleri için alçaltıcı bir azap vardır."(Câsiye: 9)

Ve aşk uzanmaktır kirli dünyadan arş-ı alaya ve demektir secdede; sübhane rabbiyel ala. Cumanız Mübarek Olsun.

En güzel Ayasofya temalı Cuma mesajları: 24 Temmuz resimli Ayasofya mesajları

Siz cehennemi iğne ucu kadar yerden görseydiniz başınızı secdeden kaldıramazdınız. Hz.Muhammed (S.A.V) Hayırlı cumalar.

"Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir." Hz. Muhammed (s.a.v)hayırlı nurlu cumalar.

En güzel Ayasofya temalı Cuma mesajları: 24 Temmuz resimli Ayasofya mesajları

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin. Sizleri, ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhari, Tevhid 35)

En güzel Ayasofya temalı Cuma mesajları: 24 Temmuz resimli Ayasofya mesajları

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (Ahzab Suresi – 41) Hayırlı cumalar

Af dilemekten çekinmeyin. Hiç bir günah Allah'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.

Göz iki, kulak iki, ağzımız ise tektir. Çok görüp, çok dinleyip, az söylemek gerektir. Cumanız Mübarek Olsun.

Kalbiniz duayla, gönlünüz huzurla, yüreğiniz sevgiyle dolsun, Cumanız mübarek olsun!

En güzel Ayasofya temalı Cuma mesajları: 24 Temmuz resimli Ayasofya mesajları

Ey Rabbim! Bizlere seni hatırlatan haller seni anlatan diller sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle, Cumanız mübarek olsun!

En güzel Ayasofya temalı Cuma mesajları: 24 Temmuz resimli Ayasofya mesajları

Gece ve gündüz, güneş ve ay O'nun âyetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin! (Fussilet suresi, 37)

En güzel Ayasofya temalı Cuma mesajları: 24 Temmuz resimli Ayasofya mesajları

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