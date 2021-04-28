ZONGULDAK VAKA ARTIŞINDA BİRİNCİ OLDU

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın twitterdan yaptığı açıklamada, haftalık vaka sayısı en çok artan iller arasında birinci olan Zonguldak'ta tüm uyarılara rağmen kent merkezinde ki yoğunluk devam ediyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın twitterdan yaptığı açıklamada, haftalık vaka sayısı en çok artan iller arasında birinci olan Zonguldak'ta tüm uyarılara rağmen kent merkezinde ki yoğunluk devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı. Zonguldak, vaka sayısı en çok artan iller arasında birinci oldu. Taşkömürü üretimiyle emeğin başkenti olarak bilinen kentte, 16 Nisan'da 456,36 vaka oranı tespit edilirken, 23 Nisan'da ise oran, 578,82'ye yükseldi. Son hafta 122,46 oranında artış yaşanan Zonguldak, vaka sayılarında vaka artış hızı en yüksek iller arasında birinci oldu. Zonguldak'ı, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun takip etti. Zonguldak Valiliği, kurduğu denetim ekipleriyle ve uyarılarla vaka oranlarını azaltmaya çalışıyor. Son iki günde vaka sayılarında azalış gözlenirken vaka oranları kontrol altında tutulmaya çalışılıyor.

DOĞUM GÜNÜNDE KORONA BULAŞTI

Üniversite öğrencisi Nihal Bilgin(20) ise Düzce'de akrabasını doğum gününe katıldığını ve koronavirüse yakalandığını belirterek, "Benden sonra 12 kişi korona oldu. Doğum gününde beraberdik. Kuzenimin doğum günüydü. Bazıları da ağır atlattı. Kronik rahatsızlıkları olanlara ağır atlattı. Ben buradan Düzce'ye gitmiştim. O sıra doğum günüydü. Ben bu işin ciddiyetini daha çok anladım. Elimde kolonda maskem dezenfektanım yanımdan ayrılmıyor. Çevreme de yaşadıklarımı anlattım. Saklamıyorum." dedi.

Vatandaşlardan Sema Çakır ise kent merkezinde ki kalabalığı görünce, "İşi olanda orada olmayanda orada. Bu kadar rezillik olmaz. Ondan sonra hastalık arttı .Daha beter olsun bu millet. Şunlara bak. Görüyorsun. Ben taksitimi ödemek için indim. Alışverişimi de yaptım. Daha 1 ay daha inmem. Maaş için çocuğa veriyorum o alıyor. Yoksa inmiyorum kent merkezine." diye konuştu.

'ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN'

Koranavirüsü 6 ay önce atlatan Ali Bektaş, "Kent merkezi kalabalık. Ben yaşadığım için uzak durmaya çalışıyorum. Çok kötü geçirdim. Sızlamadık kemiğim kalmadı. Ölüyorsun geri geliyorsun. Oksijen alıp rahatlasam diyorsun ama olmuyor. Boğuluyor gibi oluyorsun. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor. İnsanlar tedbirini alsın. Maskesini taksın, mesafesini kollasın." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı