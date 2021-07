En çok indirilen mobil oyunlar neler? En çok indirilen 5 mobil oyun nedir? 2021 en çok oynanan oyunlar!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mobil oyunlara karşı eğilim arttı, mobil oyun platformlarında rekabet gün geçtikçe artmaya başladı, en çok indirilen listesine girmeye çalışan mobil oyun kurucuları kendilerini bu listede görünce ne kadar ilgiye maruz kaldıklarını anladı. Şu ana kadar en çok indirilen 5 mobil oyun nelerdir? Bu oyunlar hangi platformlarda oynanır? En çok oynanan 5 mobil oyunlarının fiyatları nedir? Detaylar haberimizde...

Telefon uygulamaları her alanda işimize yarayabilir. Tabi ki eğlenmemiz için eğlence uygulamaları da mobil oyunlardan oluşmaktadır. Oyun platformları arasında mobil oyunlar en önemli uygulamalardır. En çok tercih edilen oyunlar hangileridir? Neden bu oyunlar tercih edilir? Mobil oyunların oynanışı nasıldır? Hangi yaş grubu arası bu oyunları oynamaktadır? En çok indirilen 5 mobil oyun hangileridir?

EN ÇOK İNDİRİLEN MOBİL OYUNLAR

1- ROBLOX

Toplam indirme sayısı: 2 Milyar +

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır. Oyun, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.

Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "Robux" adlı sanal para birimi üzerinden yapılabilir. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 yaş altı tüm çocukların yarısından fazlası tarafından oynanmaktadır.

Roblox, oyun eleştirmenleri tarafından genel anlamda olumlu eleştiriler almıştır.

2- POKEMON GO

Toplam indirme sayısı: 1 Milyar +

Pokémon GO Niantic tarafından geliştirilen ve The Pokémon Company tarafından yayımlanan, iOS ve Android tabanlı artırılmış gerçeklik oyunu.Pokemon Go oyunu, beraberinde Nintendo tarafından geliştirilen ve yakınlarda Pokémon tespit edildiğinde Bluetooth bağlantısı ile kullanıcılara uyarı veren Pokémon Go Plus isimli giyilebilir teknoloji ürünü ile beraber çıkacak. Pokémon Go ile birlikte kullanıcılar, akıllı cihazları ile gerçek dünyada Pokémon yakalayabilir, birbirleri ile savaştırabilir ve birbirleri arasında ticaretini yapabilecekler. Oyun ücretsiz bir şekilde ve uygulama içi satın alma opsiyonu ile yayınlanacak.

Şu an için sadece iOS ve Android tabanlı cihazlarda ücretsiz olarak kullanılabilen Pokémon GO ile kullanıcılar kendi mahallesinde, sokağında, evinde ve gittiği her yerde pokemon yakalayabiliyor, yakaladığı pokemonları geliştirebiliyor ve diğer kullanıcılarla savaşlar yapabiliyor.

Artırılmış gerçeklik ile Pokémon Go oyunu Nintendo ekibinden Satoru Iwata ve The Pokémon Company ekibinden Tsunekazu Ishihara fikri olarak ortaya çıktı. 2015 yılı içerisinde, Ishihara oyunun açıklanma tarihi olarak 10 Eylül olarak karar verdi. 9 Eylül tarihinde büyük yankı uyandıran tanıtım videosu yayınlandı. Fakat Iwata açıklamadan yaklaşık 2 ay önce vefat etti.

Oyun ile ilgili çıkış yaptığından itibaren çeşitli güncellemeler ile daha da heyecan verici bir hal aldı. Pokémon Buddy özelliği eklenerek favori pokemon seçilmekte ve bu özellik doğrultusunda oyun içindeki seçilen pokemon için yürüme mesafesine bağlı olarak değişen candy adlı eşya verilmektedir.

Oyun 3 Haziran 2021'de Türkiye'de yayınlandı.

3- SUBWAY SURFERS

Toplam indirme sayısı: 1 Milyar +

Subway Surfers, 2013 yılında çıkmış spor-aksiyon türü Android ve iOS platformlarında oynanabilen geniş tabanlı video oyunudur. 2019 yılında şubat ayından itibaren Google Play Store üzerinde 1 milyar kullanıcı barajını aşmıştır.

Oyun tekrar entegre edilerek değişik ülkelere gidilebilmekte, tren yolunda koşarak altınları toplayıp en yüksek puanı yaparak arkadan koşan bekçi ve köpeğinden kaçma esasına dayalı olup ilerledikçe hızlanmaktadır.

4- Despicable Me: Minion Rush (Çılgın Hırsız)

Toplam indirme sayısı: 950 Milyon +

En sevilen, ödüllü platform oyunu Çılgın Hırsız: Minion Rush'ta minyonlarla koş! Eğlenceli ve hızlı görevlerde muz toplarken zıpla, yuvarlan, engellerden kaç ve diğerleriyle kapış! Carl, Jerry ve Dave olarak koş, müthiş kostümler al, heyecanlı mini oyunlar oyna, Çılgın Hırsız filmlerinden esinlenen mekanları keşfet!

5 - Jetpack Joyride

Toplam indirme sayısı: 750 Milyon +

Barry Steakfries adlı bir kişi kapıdan kapıya Gramafon satmaya çalışırken Legimate Research firmasının önünde camdan içeri bakar ve bir jetpack görür ve onu almak ister. Her şeyi kırarak yok eder ve hikâye burada başlar.