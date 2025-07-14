En Büyük Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? En Büyük Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan En Büyük Şaban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği En Büyük Şaban konusu, özeti ve En Büyük Şaban oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. En Büyük Şaban filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan En Büyük Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. En Büyük Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği En Büyük Şaban konusu nedir, En Büyük Şaban oyuncuları kimler ve En Büyük Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.
EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
İyi bir adam olan Şaban, zengin olma hayalleri kurmaktadır. Hayallerini İstanbul da gerçeğe dönüştürebileceğini düşünen Şaban, köydeki tarlasını satıp yola koyulur. İstanbul a ayak bastığında yaptığı ilk iş ise amcasının oğlunu aramaktır. Bu sırada başına türlü belalar açmaktan geri kalmayan Şaban, saflığı sonucu bir adamdan Boğaz Köprüsü nü satın aldığını düşünür. Dolandırıldığını anladıktan sonra adamın peşine düşer. Bu esnada zor durumda olan birine yardım eden Şaban, adamla çok iyi dost olur. Ancak ortada bir problem vardır. Yardımcı olduğu adam, Şaban ı sadece içtiği zamanlarda hatırlamaktadır. Ayık olduğu zamanlarda ise Şaban ın varlığından haberdar değildir. Bu şekilde kargaşa içinde geçen Şaban ın hayatı parkta çiçek satan bir kıza vurulmasıyla bambaşka bir hal alır. Aşık olduğu görme engelli kıza yardım etmeye karar veren Şaban, kızın gözlerinin açılması için her şeyi yapmaya hazırdır.
EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Nilgün Bubikoğlu Hülya
Kamran Usluer Faik Bey
Reha Yurdakul Uşak Kamil
Hikmet Karagöz Hikmet
Dinçer Çekmez Boksör
Ayten Erman Ayten
Zafer Önen Boks Salonu Sahibi
Hüseyin Kutman Boks Hakemi
Yadigar Ejder Boksör
Adem Taşay Boksör
Mehmet Uğur Hırsız
İbrahim Kurt Hırsız
Orhan Çoban Komiser
Ekrem Dümer Doktor
Cevdet Arıkan Polis
Yaman Okay Polis
Arap Celal Meyhaneci
Zeki Sezer
Ziya Çelik
Ünal GürelSeslendirme
Cengiz Öktem Meyhaneci
EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
En Büyük Şaban Nerede Çekildi: En Büyük Şaban filmi İstanbul Levent, Sultanahmet (Topkapı Sarayı), Harem ve Pera Palas otelde çekilmiştir. 1983 yılında gösterime giren En büyük Şaban filminin yönetmeni Kartal Tibet olup senaryosu Suphi Tekniker'e aittir