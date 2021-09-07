En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketi! İlk sırada Mehmet Sekmen, ikinci sırada Ekrem İmamoğlu var

Sonar Araştırma, en başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinin sonuçlarını yayınladı. Çalışmanın sonuçlarına göre ilk sırada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ikinci sırada ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın beşinci sırada olması ise dikkat çekti.

Sonar Araştırma, Türkiye'nin büyükşehir belediye başkanları ile büyükşehir olmayan illerin belediye başkanlarının, seçmenleri nezdindeki başarı oranlarını saptamak amacıyla bir çalışma yaptı. Ağustos - Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen çalışma kapsamında 19.000 kişinin görüşleri alındı.

İLK SIRADA ERZURUM, İKİNCİ SIRADA İSTANBUL VAR

Çalışmanın sonuçlarına göre ilk sırada %60.6 oy oranı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ikinci sırada ise %55.7 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

MANSUR YAVAŞ BEŞİNCİ SIRADA YER ALDI

Listenin üçüncü sırasında %54.2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dördüncü sırada %53.6 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listenin beşinci sırasında yer bulabildi.

Listenin devamı şu şekilde:

6 - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

7 - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

8 - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

9 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

10- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün