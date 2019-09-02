En az lise mezunu 500 PÖH alımı yapılacak! 2019 PÖH başvuru şartları

02.09.2019 10:49

Polis Amirleri Eğitim Merkezlerine alınacak 2 bin memurun duyurulmasıyla birlikte Polis Akademisi, en az lise mezunu 500 kadın Polis Özel Harekat adayı alacağını açıkladı. Önbaşvuru ve sınav ile ilgili detaylar ise Polis Akademisinin internet adresinden ilan edilecek. PÖH başvuruları ne zaman? PÖH başvuru şartları…

PÖH ALIMI NE ZAMAN?

POMEM ve PMYO'da yeni dönem alımlar devam ederken, PÖH bünyesinde kadroya katılacak 500 aday için ilan yayımlandı. Duyuruda:

''Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

Önbaşvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.'' İfadeleri yer aldı.

PÖH BAŞVURU ŞARTLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği,

*Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

*18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

*Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

*Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

*Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; sabıka ve sicil kaydı temiz olmak,

*Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

*Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

*Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

*Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

*Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.