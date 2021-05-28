Emziren annelere "mastit" hastalığı uyarısı

Genel Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Aysun Şimşek, özellikle emziren annelerde memede kızarıklık, şişlik, ağrı şeklinde görülen "mastit" hastalığının tedavi edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Genel Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Aysun Şimşek, özellikle emziren annelerde memede kızarıklık, şişlik, ağrı şeklinde görülen "mastit" hastalığının tedavi edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Şimşek, erken tedavi süreci başlamadığı takdirde cerrahi müdahalenin gerekebileceğini de hatırlattı.

Mastit hastalığının memede kızarıklık, şişlik ve ağrıyla ortaya çıkan iltihaplanma olduğunu belirten Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi'nden Doç. Dr. Aysun Şimşek, "En sık emziren kadınlarda görülmekle birlikte, emzirmeyen kadınlarda da görülebilir. Doğumdan sonra emzirmeye bağlı olarak gelişen mastit, puerperal (laktasyonel) olarak adlandırılır. Laktasyonel Mastit emziren annelerde herhangi bir dönemde görülebilmekle birlikte, en sık doğum sonrası ilk 3 ay içinde ortaya çıkar. Meme başındaki yara ve çatlaklar mastit gelişimi için risk faktörleridir. Bunlar hem ağrıya neden olmakta hem de enfeksiyona neden olabilecek bakteriler için giriş kapısı oluşturmaktadır" dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Hastalığın iki şekilde olabileceğini anlatan Doç. Dr. Aysun Şimşek, "Meme içinde süt birikimi olması durumunda, süt kanallarının tıkanmasına bağlı olarak gelişebilir veya meme ucundaki çatlaktan bakterilerin meme dokusuna girmesi ve kalan süt içinde üremesi ile gelişir. Sıklıkla görülen nedeni ise memede süt birikimi olmasıdır. Belirtileri ise memede bölgesel veya tamamını tutan kızarıklık, şişlik, gerginlik hissi, emzirme esnasında veya sürekli ağrı, ateş, halsizlik, üşüme ve titreme" diye konuştu.

"MASTİT ESNASINDA ANNELER EMZİRMEYE DEVAM ETMELİ"

Emzirmeye devam etmenin tedavinin bir parçası olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Aysun Şimşek, "Emzirmenin bırakılması süt birikimini artıracağı için apse gelişimine neden olabilir. Bebek tat değişikliği nedeniyle emmeyi reddedebilir. Bu durumda muhakkak memedeki süt boşaltılmalıdır. Emzirme öncesi memenin sütle aşırı dolmasını önlenmelidir. Emzirme arası süreyi kısa tutarak sütün birikmesini engellenebilir. Doğru emzirme tekniği ile meme başında oluşacak çatlaklar önlenmeli, memenin yukarısından meme ucuna doğru masaj yapılması, emzirme esnasında süt akışını kolaylaştıracağından mastit gelişimini önlemede olumlu etki gösterebilir" uyarısında bulundu.

"TEDAVİ OLUNMADIĞI TAKDİRDE APSE GELİŞİMİ İLE SONUÇLANABİLİR"

Emzirme sonrasında memenin tamamen boşalmış olduğundan emin olunması gerektiğini altını çizen Doç. Dr. Şimşek, "Memenin tam olarak boşalmadığı durumlarda pompa yardımı veya el ile memedeki süt boşaltılmalı. Emzirme sırasında ilk olarak mastitli memeden emzirilmesi daha iyi olur. Bebek daha aç olacağından memeyi daha güçlü emer böylece sütün boşaltılması daha kolay olur. Mastit tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Genellikle sütün boşaltılması ile tedavi edilebilir. Tedavi olunmadığı takdirde apse gelişimi ile sonuçlanabilir. Apse gelişimi cerrahi müdahale gerektiren bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı