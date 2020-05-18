İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
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İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti

Oyuncu Emre Kınay, bir televizyon programında 31 mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkan adaylığını koymasıyla ilgili Meral Akşener'e sunduğu şartı anlattı. Aylar sonra gelen itirafa göre Kınay, "Milliyetçi kimliğiyle gelenleri kapıdan almam" dediğini, Akşener'in de bu şartı kabul ettiğini söyledi.

İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
18.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:12

31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan oyuncu Emre Kınay, katıldığı televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Kınay, Akşener'e "Benim kapıma sizin aracılığınızla ve herhangi bir milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi siz gönderseniz dahi içeri almam" dediğini ve bu şartının kabul edildiğini söyledi.

"TÜRKÇÜLÜK VE TANRI DAĞI'NI KABUL ETMİYORUM"

Bir televizyon programında Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Kınay, Meral Akşener ile kimi konularda aynı fikirde olmadığını belirtti. Yerel seçimlerde İYİ Parti'den Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan oyuncu, "Mansur Yavaş'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayata bakış ve hayatta durdukları yer konusunda aynı fikirde olduklarını kim söyleyebilir ya da Ekrem İmamoğlu ile...Dolayısıyla ben aynı fikirde tabii ki de değilim. Benim için laik, demokratik, cumhuriyet esastır. Türkçülük, Tanrı Dağı, din yönergesi bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Çok basit değil mi?" dedi.

"MİLLİYETÇİ KİMLİĞİ İLE GELENİ ALMAM"

Meral Hanım hatırlayacaktır. Ben sosyalistim. Benim kapıma sizin aracılığınızla ve herhangi bir milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi siz gönderseniz dahi içeri almam. Çok açık söylüyorum kabul ediyorsanız adayınız olayım dedim. O da kabul etti." açıklamasında bulundu.

SOSYALİST OLARAK SEÇİMLERE GİRDİ

Kendisine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partinin ideolojik kimliği hakkında yaptığı "Tanrı Dağı kadar Türk - Hira Dağı kadar Müslüman" söylemi hatırlatılarak "Sanatçı mutlaka siyaset yapmalı mı?" sorusunun yöneltildiği Kınay, bu söylemlere katılmadığını ve aynı zamanda sosyalist kimliği ile seçimlerde yer aldığını söyledi.

Güncel Manşet

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