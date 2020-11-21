Emre Karayel ile Gizem Demirci evlendi, nikahta herkes gülme krizine girdi
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Emre Karayel ile Gizem Demirci evlendi, nikahta herkes gülme krizine girdi

21.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 21.11.2020 20:40

Oyuncu Emre Karayel ve Gizem Demirci çifti, aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Emre Karayel ve Gizem Demirci çiftinin nikahında gülümseten anlar yaşandı. Nikah memurunun, "Evlenmenize bir mani hal olmadığı anlaşıldı" sözleri üzerine Emre Karayel, "Hadi canım" demesi herkesi güldürdü.

Emre Karayel ile Gizem Demirci evlendi. Beylerbeyi Bosphorus Otel'de gerçekleşen nikahla hayatlarını birleştiren Emre Karayel-Gizem Demirci çiftinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

PANDEMİ NEDENİYLE TÖREN İPTAL EDİLMİŞTİ

Emre Karayel'in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat, gelinin şahitliğini ise Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle düğün törenini iptal eden ünlü çiftin, Bodrum'da kısa bir balayı tatili yapacağı öğrenildi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Karayel, "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu, birlikte bir ömre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyle aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız" dedi.

NİKAH MEMURU GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Emre Karayel ve Gizem Demirci çiftinin nikahında gülümseten anlar yaşandı. Nikah memuruna takılan Emre Karayel, herkesi gülme krizine soktu. Nikah memurunun, "Evlenmenize bir mani olmadığı anlaşıldı" sözleri üzerine Emre Karayel, "Hadi canım" demesi herkesi güldürdü.

Emre Karayel ile Gizem Demirci, sade bir törenle dünyaevine girdi
Emre Karayel ile Gizem Demirci evlendi, nikahta herkes gülme krizine girdi
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