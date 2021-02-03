Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı'nın ikinci etabı sona erdi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde 7'incisi düzenlenen Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı'nın ikinci etabı, İzmir'in Selçuk ilçesinde sona erdi.

Muğla'da zıpkınla balık avlarken 2014'te hayatını kaybeden Türk Dağcılık Milli Takım Sporcusu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Emrah Özbay'ın anısına düzenlenen ve 1 Şubat'ta başlayan organizasyonun İzmir'deki ikinci etabına, 15 yabancı sporcu ile akademisyenler katıldı.

Sporcular, Belevi Mahallesi'nde kaya tırmanışları gerçekleştirdi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, çalıştayın son gününde gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum Teknik Üniversitesi ile organizasyonun 7'incisini gerçekleştirdikleri için büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Etkinliğe çeşitli ülkelerden yetkin sporcuların katıldığını belirten Hotar, "Dünyanın en iyi dağcıları şu an burada bulunuyor. Bu bölge, uzmanların da ifade ettiği gibi özellikle kaya tırmanışı alanında dünyaya örnek olabilecek bir özelliğe sahip." ifadelerini kullandı.

Bölgeyle ilgili yol haritası hazırladıklarını dile getiren Hotar, "Bu tür etkinliklerde, ilk tırmanışı yapanlar buranın künyesini belirleme hakkına sahipler. Dolayısıyla biz bu bölgeyi literatüre, 'Dokuz Eylül Kayalıkları' olarak geçirmek istiyoruz. Onun da bugün ilk adımını atmış olduk. Hem sporcularımızın onayı hem değerli bürokratlarımızın onayı ve üniversitemizin gücüyle burayı inşallah bundan sonra 'Dokuz Eylül Kayalıkları' olarak belirlemiş olacağız." diye konuştu.

Çalıştaya, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı.

Çalıştayın ilk etabı, 29-31 Ocak'ta Erzurum'da yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol