Emrah ile Sibel Erdoğan çocukları için bir aradalar
14.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:49
Çiftin yanlarında oğulları Elyesa da vardı.
Çiftin yanlarında oğulları Elyesa da vardı. Emrah geçtiğimiz temmuz ayında avukatı aracılığıyla Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvurmuş ve boşanma davası açmıştı. Emrah'ın gizlilik kararı çıkarttığı dava sürerken ünlü şarkıcının eşi Sibel Erdoğan çocuklarıyla Belçika'da yaşayan ailesinin yanına gitti. Emrah da bir süredir yurtdışında olan çocuklarını görmek için Belçika'ya uçtu.
Kaynak: Hürriyet