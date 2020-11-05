İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık
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İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık

05.11.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:36

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından yıkılan binalar arasında bulunan Emrah Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarında görev yapan AFAD ekiplerinin, binanın oldukça dayanıksız olduğunu ve beton parçalarını kürekle kırdıklarını söylediği belirtildi.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde birçok bina hasar görürken, bazı binalar tamamen yıkıldı. Deprem nedeniyle 114 kişi hayatını kaybederken, binden fazla vatandaşımız yaralandı. Depremde yıkılan ve ağır hasar binaların bazılarında kolon kesiği yapıldığı, bazılarının ise geçmiş yıllarda çürük raporlu olduğu ortaya çıktı.

BETON PARÇALARININ KÜREKLE KIRILACAK KADAR GÜÇSÜZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, depremin yıktığı binalardan olan Emrah Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin, oldukça dayanıksız olduğu öne sürüldü. Emrah Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin, binanın dayanıksız ve beton parçalarının kürekle kırılacak kadar güçsüz olduğunu söylediği iddia edildi.

YILMAZ ERBEK APARTMANI ZEMİNDE KESİLEN KOLONLAR NEDENİYLE ÇÖKMÜŞ OLABİLİR

Görevlilerin, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın ise Emrah Apartmanı'na göre çok daha sağlam olduğunu, zeminde kesildiği iddia edilen kolonlar nedeniyle çökmüş olabileceğini söylediği kaydedildi.

İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Haber Yorumları (4)
VATANDAŞ34: Sayın cumhur başkanının uslubu. Kesinlikle kabul edilemez. Eleştirebilir her türlü ama sayın c başkanı sürekli aşşalıyo parti genel başkanlarını çok ağır ve yakışıksız cümleler. Bu millet bu uslubu bu çatışmacı dili istemiyor artık
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XX: Afad paylaştı iddiası nasıl bir başlık? paylaşmıştır ya da paylaşmamıştır. iddia olan ne .
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NOMİNALİST: İddiaya aciklamaya arastirmaya gerek yok. Giden canlar, binanin hali zaten anlatmıyor mu herşeyi
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