İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından yıkılan binalar arasında bulunan Emrah Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarında görev yapan AFAD ekiplerinin, binanın oldukça dayanıksız olduğunu ve beton parçalarını kürekle kırdıklarını söylediği belirtildi.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde birçok bina hasar görürken, bazı binalar tamamen yıkıldı. Deprem nedeniyle 114 kişi hayatını kaybederken, binden fazla vatandaşımız yaralandı. Depremde yıkılan ve ağır hasar binaların bazılarında kolon kesiği yapıldığı, bazılarının ise geçmiş yıllarda çürük raporlu olduğu ortaya çıktı.

BETON PARÇALARININ KÜREKLE KIRILACAK KADAR GÜÇSÜZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, depremin yıktığı binalardan olan Emrah Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin, oldukça dayanıksız olduğu öne sürüldü. Emrah Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin, binanın dayanıksız ve beton parçalarının kürekle kırılacak kadar güçsüz olduğunu söylediği iddia edildi.

YILMAZ ERBEK APARTMANI ZEMİNDE KESİLEN KOLONLAR NEDENİYLE ÇÖKMÜŞ OLABİLİR

Görevlilerin, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın ise Emrah Apartmanı'na göre çok daha sağlam olduğunu, zeminde kesildiği iddia edilen kolonlar nedeniyle çökmüş olabileceğini söylediği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI