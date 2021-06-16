Emniyetten Esenyurt'taki site güvenlik görevlilerine eğitim

Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi kapsamında, Esenyurt'taki yaklaşık 80 sitede çalışan 680 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi kapsamında, Esenyurt'taki yaklaşık 80 sitede çalışan 680 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Adnan Yeşilay, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eğitimin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Projesi'ni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla 5 Kasım 2018 yılında hayata geçirildiğini aktardı.

Bu projedeki amaçlarının, özel güvenlik görevlilerini genel kollukta çalışan görevlilerle entegre ederek koordinasyonu sağlamak ve etkin bir şekilde güvenlik hizmeti sunmak olduğunu aktaran Yeşilay, şunları söyledi:

"Genel asayişten sorumlu olan genel kolluk bizler, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerimizi bu alana etkin bir şekilde katarsak daha başarılı olacağını ve güvenli bir kamu düzeninin sağlanacağını düşünmekteyiz. Bu itibarla ülke genelinde KAAN projemizi nasıl uygularız diye düşünürken İstanbul'u pilot il olarak seçmeyi düşündük. Sebebi de ülkemizde 340 bin civarında özel güvenlik çalışanımız var. Bunların 90 bin civarı İstanbul'da çalışmakta. İstanbul'daki özel güvenlik çalışanlarını KAAN kapsamında eğitmemiz ihtiyacı oldu. Kendi alanlarında hizmet içi eğitim alan polis başmüfettişlerimiz, bakanlığımız tarafından görevlendirilerek özel güvenlik alanında çalışan arkadaşlarımıza bu eğitimleri verdi. Bu kapsamda ekiplerde ve polis merkezlerinde çalışan arkadaşlarımıza da aynı şekilde KAAN eğitimi verdik. Bu eğitimler verildikten sonra 1 Nisan 2019'da pilot il seçtiğimiz İstanbul'da KAAN projesini başlattık."

Projeyi başlatırken ön plana çıkardıkları alanlara ilişkin bilgi veren Yeşilay, "Her alanda çalışan özel güvenlik çalışanını projeye katmadık. Özellikle kamu hastanelerinde, eğitim kurumlarında, toplu taşıma alanlarında, park ve bahçelerde, alışveriş merkezlerinde ve havalimanlarında çalışan arkadaşlarımızı projeye dahil ettik. Proje ülke genelinde yayılmaya başladı. Çok başarılı olan projemizi 2020'nin ocak ayında 5 ilimizde, ardından ülke genelinde başlatmış olduk. O günden bugüne projemiz devam etmektedir." diye konuştu.

Yeşilay, KAAN projesi başladığı günden bugüne 32 bin civarında ihbar aldıklarını aktararak, bu bildirimlerin 12 binine adli ve idari işlem yapıldığını söyledi.

Esenyurt'un proje kapsamında seçilmesinin nedenlerine değinen Yeşilay, şöyle devam etti:

"Esenyurt, İstanbul'umuzda çok önemli bir ilçemiz. Esenyurt'ta özellikle yabancı nüfus ağırlıkta ve çok büyük siteler var. İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir asayiş toplantısında, Esenyurt'ta bazı sitelerdeki güvenlik görevlilerinin, amaç dışı çalıştırıldığı yani burada birtakım danışman ve bekçi kisvesi adı altında çalıştırıldığı, özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımız da bu durumdan rahatsız olmalarına rağmen işlerini kaybetmek düşüncesiyle bunları bize bildiremedikleri şeklinde bir bilgi geldi. Bunun üzerine bizim Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımız harekete geçti. Esenyurt'ta ocak-şubat aylarında genel kollukta çalışan arkadaşlarımızla, Özel Güvenlik Şubesi ile birlikte polis başmüfettişlerinin liderliğinde bir takım denetmeler yaptık. Bu operasyonlar sonucunda ciddi anlamda adli ve idari işlemler gerçekleştirildi. Esenyurt'ta sitelerde çalışan arkadaşlarımızda ve site yöneticilerinde gördüğümüz bu eksiklikler doğrultusunda onları eğitime tabi tutalım istedik. Esenyurt'ta yaklaşık 80 civarındaki sitede çalışan 680 özel güvenlik görevlisini eğitime aldık. Şu anda yönetici ve amirlerini de eğitime aldık ki kanuni hak ve yükümlülüklerini çok iyi bilsinler. Biz bu denetimlere devam edeceğiz, bir daha aksaklık görmek istemiyoruz."

İstanbul'da sitede görevli 12 bin, ülke genelinde 23 bin adet özel güvenlik görevlisinin bulunduğunu belirten Yeşilay, "KAAN projemizin ikinci aşamasını 2021 yılı içinde başlatacağız, İstanbul'umuzda Esenyurt'tan sonra 38 ilçemizde de bu eğitimleri devam ettireceğiz. Amacımız sitelerde, canımızı, malımızı, namusumuzu emanet ettiğimiz özel güvenliklerin, genel kollukla işbirliği ve entegrasyonunu sağlayarak etkin bir görev yapmalarını sağlamak. Kamu güvenliğinin tam olarak sağlanmasını hedefliyoruz. Ülke genelinde 345 bin özel güvenliğimiz var. 270 binini daha eğiterek KAAN projesine dahil edeceğiz." diye konuştu.

KAAN EGM mobil uygulaması

Yeşilay, KAAN bildirimlerinin daha önce WhatsApp üzerinden yapıldığını, sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Haberleşme Daire Başkanlığı arasındaki koordineyle bunu daha bilimsel daha teknolojik bir yapıya kavuşturmak amacıyla KAAN EGM mobil uygulama sisteminin geliştirildiğini belirtti.

Bu projenin Emniyet Genel Müdürlüğü adına övünülecek bir yazılım olduğunu vurgulayan Yeşilay, sözlerini, "Bu uygulama üzerinde özel güvenlik arkadaşlarımız TC numarasını girmek suretiyle hemen ihbar butonu çıkmakta, oraya resim atabilmekte, ihbarda bulunup metin kısmını yazabilmekte. Bu bilgi anında Özel Güvenlik Şubemize düşüyor. Özel güvenlik görevlimiz bunu onaylıyor, Haber Merkezi kanalı ile ilgili ekibe düşüyor. Bunlar saniyeler içinde oluyor. İhbar hattına bu bilgi attıktan sonra bir kaç dakika içinde genel kolluk ekiplerimiz olay yerine intikal ediyor." diye tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş