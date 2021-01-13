Emniyet şeridi ihlallerini tespit eden cihaz geliştirdi
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Emniyet şeridi ihlallerini tespit eden cihaz geliştirdi

13.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:38
Emniyet şeridi ihlallerini tespit eden cihaz geliştirdi

İZMİR'de yaşayan elektrik ve otomasyon uzmanı Üzeyir Akova, emniyet şeridini ihlal eden ve hız sınırına uymayan sürücüleri tespit edecek, cihaz geliştirdi.

İZMİR'de yaşayan elektrik ve otomasyon uzmanı Üzeyir Akova,  emniyet şeridini ihlal eden ve hız sınırına uymayan sürücüleri tespit edecek, cihaz geliştirdi.  

Genç girişimci Üzeyir Akova, yol güvenliğinde tehlike yaratan durumları emniyet güçlerine bildiren, 'Railbot' adı verdiği cihaz geliştirdi. Emniyet şeridini ve hız sınırını ihlal eden araçları tespit edecek olan cihaz ile trafik kazaları da kaydedilecek. Yol kenarındaki bariyerler üzerinde cihazın hareket edecek şekilde tasarladığını belirten Üzeyir Akova, cihazın otomasyon aşamasının tamamlandığını belirtti. Akova, "Şu an cihaz, tasarım halinde. Gerçekleştirmesini istediğimiz özellikleri yazılım olmadan yerine getiremez. Yazılım için gerekli desteği alarak uygulamaya geçmek istiyoruz" dedi.

Cihazın sürücülerdeki yakalanma duygusunu canlı tutmak üzere oluşturulduğunu belirten Akova, "Bu Türkiye'deki ilk yerli otonom robot projesidir. Yazılım ve gerekli entegrasyonlarla ilgili çalışmamız sürüyor. İki şekilde geliştirildi. Karayollarının güvenliğini tehlikeye atacak her türlü olumsuz senaryoyu içerisindeki yazılımla belirleyecek ve bunları ilgili birimlere gönderecek. Örnek vermek gerekirse, yangın anında itfaiyeye haber veriliyor. Kaza anında, polise ve ambulansa haber veriliyor. Tüm bunların videolarını da gönderiyor. Aynı zamanda karayollarına hayvan girmesi, yabancı maddelerin girmesi ve trafiği tehlikeye atması durumunda yine bunları da haber verecek" dedi.

Cihazı, otoyolda sıkışık bir trafikte hayal ettiğini hatırlatan Akova, "O an böyle durumların önüne geçebilmek için 'Ne yapabilirim?' diye düşünmeye başladım. Sonrasında ise otomasyondan ve elektrikten edindiğim tecrübeyle böyle bir cihaz geliştirdim" diye konuştu.


Emniyet şeridi ihlallerini tespit eden cihaz geliştirdi
Emniyet şeridi ihlallerini tespit eden cihaz geliştirdi
Emniyet şeridi ihlallerini tespit eden cihaz geliştirdi
Emniyet şeridi ihlallerini tespit eden cihaz geliştirdi
Emniyet şeridi ihlallerini tespit eden cihaz geliştirdi
Emniyet şeridi ihlallerini tespit eden cihaz geliştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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