Emniyet Müdürü Urhal: "Suiistimalleri önlemek için kontroller titizlikle yapılacak"
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Emniyet Müdürü Urhal: "Suiistimalleri önlemek için kontroller titizlikle yapılacak"

Emniyet Müdürü Urhal: 'Suiistimalleri önlemek için kontroller titizlikle yapılacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, kısıtlamalardan muaf olanların, 'muafiyetleri suiistimal etmemesi' uyarısında bulunarak, "Suiistimalleri önlemek için kontroller titizlikle yapılacak" dedi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, kısıtlamalardan muaf olanların, 'muafiyetleri suiistimal etmemesi' uyarısında bulunarak, "Suiistimalleri önlemek için kontroller titizlikle yapılacak" dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 17 günlük tam kapanma döneminde yürütülecek tedbir ve denetimlerin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın başkanlığında, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve polis merkezi amirlerinin katılımı ile İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kovid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığı ile birlikte kısmi kapanma tedbirleri uygulanmaya başlandığını, kısmı kapanma tedbirleri sonrasında, salgın artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise düşüş eğilimine girdiğini vurgulayan Urhal, "Kısıtlamalardan muaf olanların, muafiyetleri suiistimal etmemeleri büyük bir önem arz etmektedir. Suiistimalleri önlemek için kontroller titizlikle yapılacak, muafiyetler yer, yön, güzergah ve zaman bakımından kontrol edilecek (özel hastanelerde sahte randevu alma, iş yeri ile ikameti arasındaki güzergah, belirtilen zaman diliminde görevli olup olmadığı, markete ya da fırına ailece gitme vb.) suiistimal edenler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır" diye konuştu.

Bu kapsamda Urhal, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde Samsun'da gerçekleştirilecek uygulama ve denetimlerle ilgili emir ve talimatlarını emniyet personeline bildirirken, bu süreçte faaliyetlerinin daha etkin ve kararlı bir şekilde devam edeceğini, her zaman vatandaşların yanında olduklarını, bu salgını karamsarlığa kapılmadan sabır ve hassasiyetle tedbirlere uyarak, birlikte yeneceklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Emniyet Müdürü Urhal: 'Suiistimalleri önlemek için kontroller titizlikle yapılacak'
Emniyet Müdürü Urhal: 'Suiistimalleri önlemek için kontroller titizlikle yapılacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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