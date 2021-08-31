Emniyet Müdürü Kurt, Muhtarlarla bir araya geldi
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Emniyet Müdürü Kurt, Muhtarlarla bir araya geldi

Emniyet Müdürü Kurt, Muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Muhtarlarla bir araya gelerek, güvenlik ve asayiş toplantısı yaptı.

Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Muhtarlarla bir araya gelerek, güvenlik ve asayiş toplantısı yaptı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Nurettin Mahallesi Habip Gözükızıl Taziye evinde, Mahalle Muhtarlar ile araya gelerek, güvenlik asayiş konuları başta olmak üzere son zamanlarda artan hırsızlık olayları ele alındı. Emniyet Müdürü Kurt, hırsızlıkla ilgili olarak son zamanlarda ciddi mücadele verildiğini, hırsızlık konusunda vatandaşlara ve muhtarları önemli görevler düştüğünü, gördükleri bir olumsuzluğu anında polise bildirmelerini istedi. Mahalle muhtarları ise yaşanan sıkıntılar, asayiş ve hırsızlık, uyuşturucu kullanımı ile mücadele konusunda Emniyet Müdürlüğünden destek istediler. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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