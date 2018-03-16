Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Odunpazarı ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin genel asayiş konularının görüşüldüğü toplantı gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğü salonunda düzenlenen, istişare ve mahallelerin genel asayiş konularının görüşüldüğü toplantıda konuşan Emniyet Müdürü Engin Dinç, muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirterek bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Muhtarların istek, öneri ve şikayetlerini dinleyerek yaşanan sorunlara çözüm bulmak açısından bu tarz toplantıların önemine değinen Dinç, muhtarlara ve vatandaşlara her zaman kapılarının açık olduğunu, bir sorunla karşılaşıldığında 155 polis imdat hattının aranarak bilgi verilmesini istedi.

Toplantıya katılan muhtarlar da toplantının faydalı olduğuna değinerek, başta Emniyet Müdürü Dinç olmak üzere Eskişehir polisinin yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sundu.

Toplantının akabinde İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve beraberindeki muhtarlar MOBESE merkezini gezerek incelemelerde bulundu. - ESKİŞEHİR