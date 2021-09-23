Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı - Haberler
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Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı

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Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, polis memuru Nasuh Çulcu tarafından emniyet binası içerisinde şehit edilmişti. Soruşturma kapsamında 40 polise görevi ihmal soruşturması açıldı. Çulcu'nun silahı doldurduktan sonra olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve incelenen güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen polislerden bazılarının, Cevher'in şehit edildiği sırada odalara kaçıp kapıları kilitledikleri ortaya çıktı.

HAKKARİ (Haberler.com) - Polis memuru Nasuh Çulcu, 13 Temmuz Salı günü Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i (46) üç kurşunla şehit etti. Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi rahatsız ettiği iddiaları üzerine hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden Nasuh Çulcu cinayet sonrasında gözaltına alınıp tutuklandı.

İddianamesi hazırlanma aşamasında olan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Katil Nasuh Çulcu hakkında açılan soruşturmanın yanı sıra; Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in şehit edildiği olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve katile yönelik herhangi bir müdahalede bulunmayan 40 polis hakkında da Hakkari Başsavcılığı'nca "Görevi İhmal" soruşturması açıldı.

Ana soruşturmadan ayrı tutulan o soruşturmanın da iddianamesi hazırlanıyor. Şehit Hasan Cevher'in, Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği Hakkari Polisevi'nin ve Hakkari Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün kamera görüntüleri toplandı ve detaylı bir şekilde incelendi. Görüntüler müfettişlerin raporlarıyla birlikte savcılığa sunuldu. Katil Nasuh Çulcu silahını doldurduktan sonra olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan polisler tek tek tespit edildi. Toplamda 40 polise "Görevi İhmal" soruşturması açıldı. Bazı polislerin Hasan Cevher'in şehit edildiği olayda kaçtıktan sonra kendilerini odalara kilitledikleri, olaya en ufak bir müdahalede bulunmadıkları ve dakikalarca odalardan çıkmadıkları saptandı.

Çulcu savcılık ifadesinde silahı çektikten sonra polislerin kaçtığını ve kimsenin kendisini durdurmaya çalışmadığını söylemiş, olay gününü "İbrahim B. isimli komiser yanıma gelerek açığa alındığımı ve silahımı teslim etmemi söyledi. Silahı çıkararak namluyu çektim, silahımı doldurdum. İbrahim Komiser'e "Sen karışma" dedim. Silahımı çekince kaçıp gitti. Orada Asım, Eser, 5-6 kişi daha vardı. Silahı çektikten sonra onlar da kaçtılar. Polisevi'ne doğru yöneldim. Kimse bana engel olmaya çalışmadı. Hasan Cevher silahı elimde gördükten sonra kaçmaya çalıştı. Hatırlamadığım sayıda kendisine ateş ettim. Elif Komiser'i bulsaydım kendisini de kendimi de vuracaktım" sözleriyle anlatmıştı.

Sabah'ın haberine göre Hasan Cevher'in vurulduktan sonra yerdeyken kendisine hakaret ettiğini ileri süren Çulcu'nun yere düşen Cevher'e yerdeyken de ateş ettiği ve başı ile omzundan vurularak yere düşmüş bir kişinin hakaret edecek durumunun olamayacağı vurgulanmıştı. Cevher'in otopsi raporunda da başından ve omzundan giren kurşunların yanı sıra; bir kurşunun kalçasından yatık bir şekilde girdiğinin saptandığı ve bu durumun katil Nasuh Çulcu'nun yerdeyken de Cevher'e ateş ettiğinin bir kanıtı olduğu ifade edilmişti. Savcılıkta verdiği ifadede "Öldürmek amacıyla ateş etmedim" diyen Çulcu'nun, Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit ettiği, net bir şekilde öldürme kastıyla ateş ettiği hukukçular tarafından belirtilmişti.

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Haber: Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı - Haberler
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