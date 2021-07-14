Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
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Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, yaralı olarak yakalanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Çulcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Cezaevi'ne gönderildi.

Geçen yıl Hakkari'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne tayini çıkan polis memuru Nasuh Çulcu, aynı şubede çalışan meslektaşı kadın komiser yardımcısı ile yakınlık kurmak istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Komiser yardımcısının amirlerine durumu bildirmesi üzerine çevik kuvvetten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, yazıyla Nasuh Çulcu'yu uyardı. Çulcu, resmi uyarı yazısı hakkında konuşmak üzere, dün öğle saatlerinde polisevinde yemek yiyen Hasan Cevher ile görüşmek istedi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı

EMNİYET MÜDÜRÜNÜ BŞINDAN VE OMUZUNDAN VURDU

Konuşma bittikten sonra gerekli işlemler için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne giden Nasuh Çulcu, silahına el koyulmasına karşı çıktı. Bürodaki memurlara silah çeken Çulcu, buradan uzaklaşıp, polisevine döndü. Hızla girdiği polisevi yemekhanesinde Çulcu, Cevher'i başından ve omuzundan vurdu. Polis memuru tarafından dizinin altından vurulan Çulcu, diğer polislerin de yardımıyla yakalandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Cevher, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

TABURCU EDİLDİKTEN SONRA TUTUKLANDI

Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanarak, gözaltına alınan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisi bugün tamamlanan Çulcu, taburcu edildiği saat 16.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Çulcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Hakkari Cezaevi'ne gönderildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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