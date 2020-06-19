Emniyet kemerini takmayan sürücü, polis helikopterine yakalandı
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Emniyet kemerini takmayan sürücü, polis helikopterine yakalandı

Emniyet kemerini takmayan sürücü, polis helikopterine yakalandıBODRUM'da, polis helikopteriyle havadan trafik denetimi yapıldı.

19.06.2020 19:26 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:31

Emniyet kemerini takmayan sürücü, polis helikopterine yakalandı

BODRUM'da, polis helikopteriyle havadan trafik denetimi yapıldı. Helikopterin denetim yaptığı sırada emniyet kemerini takmayan sürücü, denetim yapıldığı fark edince ceza yememek için kemerini taktı. Ancak karada görevli ekiplerin durdurduğu sürücü, cezadan kurtulamadı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, geçen yıl başlanan ve yaz sezonu boyunca hizmet verecek kamera donanımına sahip polis helikopteri ile Bodrum'da trafik denetimi yapıldı. Gece ve gündüz havadan görüntü kaydetme özelliğine sahip polis helikopteri, denetim kapsamında Milas-Bodrum karayolu üzerinde yakın araç takibi yaptı. Denetim sırasında bir otomobil sürücüsünün emniyet kemerini takmadığı helikopter kamerasına yansıdı. Görüntüler helikopterden özel bir donanımla canlı olarak uygulama noktasına aktarıldı. Plakası tespit edilen otomobil, karadaki ekipler tarafından durduruldu. Sürücü, emniyet kemerini helikopteri fark edince takmasına rağmen para cezasından kurtulamadı. Polis ekipleri, trafik kurallarına uyan sürücülere ise teşekkür etti. Sürücüler ise helikopter destekli uygulamayı çok başarılı bulduklarını söyledi.

'YAZ SEZONU BOYUNCA HİZMET VERECEK'

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser İlkay Dikişçi, Muğla genelinde turizm sezonu boyunca karadan ve havadan trafik kontrollerinin en üst seviyede devam edeceğini söyledi. Dikişçi, özellikle hatalı sollama, yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinin havadan helikopterle kontrol edileceğini kaydetti. Helikopterle denetimin amacının, halkın zarar görmemesi ve trafik kazalarının önüne geçilmesi olduğunu vurgulayan Dikişçi, "Herhangi bir olumsuz durumun önüne geçmek ve sezonu rahat atlatmak için en üst seviyede uygulama yapıyoruz. Helikopter, Havacılık Dairesi Başkanlığı'mızdan geldi. Turizm sezonu boyunca tahsis edildi. Donanımlı, termal kamerasıyla gece ve gündüz görüntü alabiliyor. Yaklaşık bin 500 metrelik menzilden plaka okuma sistemine sahip. Sadece trafik değil, asayiş, plajlarda yaşanacak olumsuzluklar, hırsızlık veya bir kovalamaca gibi her türlü olaylarda hizmet verecek" dedi.

Polis memuru Esma Erkovan da emniyet teşkilatının ilk kadın helikopter teknisyeni olduğunu belirtip, Havacılık Daire Başkanlığı'na ait 14 adet görev sistemlerine sahip hava aracıyla, trafik denetleme ve asayiş uygulamalarında yerdeki ekiplere havadan görüntü aktarıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)

Emniyet kemerini takmayan sürücü, polis helikopterine yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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