EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
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EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri trafik denetimi yaptı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri trafik denetimi yaptı.13 sürücüye emniyet kemerinden ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri İslahiye Devlet Hastanesi kavşağında trafik denetimi yaptı.araçları durduran ekipler emniyet kemeri denetimi yapılarak sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı. 1 saat süren denetimlerde 47 araç dururularak yapılan kontrol ve denetimlerde.13 sürücüye kural ihlali yaptıkları için 2 bin 42 lira para cezası uygulanırken, 1 araç ise trafikten men edildi.

EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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