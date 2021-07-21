Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ'da ziyaretlerde bulundu.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Aktaş, beraberinde Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi Jandarma Karakolu kontrol noktasında trafik denetimi yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Ardından memleketi merkeze bağlı Tadım köyüne geçen Aktaş, hemşehrileriyle bir araya geldi.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası devletin yaşanan sıkıntıları gidermek için bütün imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Yıkılan evlerin yerine yeni konutlar yapıldığını anımsatan Aktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Allah devletimize zeval vermesin, Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Tabii deprem olunca biz de buradaydık, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla önce sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Sağlık Bakanımız, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız hemen aynı gece bölgeye, şehre geldiler ve daha sonra da ilgili diğer bakanlarımız hep bizimle birlikte oldu ve Elazığ'ı bu en zor anında en sıkıntılı anında yalnız bırakmadılar. Bütün kamu hizmetlerinin zamanında en hızlı şekilde şehrimize gelmesine vesile oldular, Allah onlardan razı olsun."

Elazığ Valisi Erkaya Yırık da vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek kent genelinde hizmetlerine devam edeceklerini dile getirdi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş daha sonra Vali Yırık ile Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu'nun ailesini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen