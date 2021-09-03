Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Sayın Valimizi Ziyaret Etti
Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve beraberindeki şube müdürleri; Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek, emniyet müdürlüğünce ilimizde yürütülen inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve beraberindeki şube müdürleri; Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek, emniyet müdürlüğünce ilimizde yürütülen inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
Kaynak: Habermetre