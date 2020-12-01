Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasını yalanladı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasını yalanladı

01.12.2020 22:18 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:26
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasını yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın organlarında yer alan, terör örgütü DEAŞ tarafından Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleyeceği yolundaki iddialara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. EGM, "Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'İmamoğlu'na yönelik suikast emri veren DEAŞ militanları yakalandı' haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

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Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.

SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİALARI YALANLANDI

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.

Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir. PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir."

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