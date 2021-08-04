Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürlüğü birlikleri orman yangınlarıyla mücadelede ekiplere destek veriyor

Son dakika habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Afet Kriminal İnceleme Birimi, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgede bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Afet Kriminal İnceleme Birimi, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgede bulunuyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde devam eden orman yangınına destek vermek için bölgede bulunun Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, tam donanımlı araç ve arazi aracı ile AFAD ve itfaiye ekipleri ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünden yangın söndürme çalışmaları ile gelen açıklamada ise,"Yangına müdahale esnasında vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin eldiven, maske ve göz damlası gibi ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Bölgeye helikopter ve uçak desteği devam etmekte olup arazözler ve itfaiye araçları ile alevleri kontrol altına almaktayız. Başkanlığımızca önceliğimiz yangınların bir an evvel sönmesini ve vatandaşlarımızın normal hayatına kavuşmasını sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı