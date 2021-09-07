Emmy Rossum'un anneliğe giden yolculuğu: Adım adım doğuma

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI2017'de evlendiği Sam Esmail ile birlikte geçtiğimiz 25 Mayıs'ta ilk bebeğine kavuşan 34 yaşındaki Rossum, kızının dünyaya gelmesine çok az bir süre kala yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

2017'de evlendiği Sam Esmail ile birlikte geçtiğimiz 25 Mayıs'ta ilk bebeğine kavuşan 34 yaşındaki Rossum, kızının dünyaya gelmesine çok az bir süre kala yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

İŞÇİ BAYRAMI'NA DA GÖNDERME YAPTI

Rol aldığı birçok yapımın yanı sıra Shameless dizisiyle hafızalara kazınan Emmy Rossum, bu paylaşımı için ABD'de İşçi Bayramı (Labor Day) olarak kutlanan günü seçti. İngilizce'de hem işçi hem de doğum yapmak anlamına gelen "labor" kelimesine de gönderme yaptı bu paylaşımda. İlk kez anne olan Emmy Rossum, hamileliğinin son anlarından doğuma girene kadar çekilen bir dizi fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

YAKIN PLAN

Oyuncunun paylaştığı beş resimden ilki yüzünün yakın plan çekimi. Bu paylaşımına "İşçi Bayramı'nın şerefine, doğum sırasında çatlayan tüm damarlarımın bir fotoğrafı" mesajını yazdı.

HEYECANLI MAÇ

Hikayeye ikinci fotoğrafıyla devam eden 34 yaşındaki oyuncu, NBA play-off'larının ilk raundunda tutkunu olduğu New York Knicks takımının Atlanta Hawks'a karşı maçını izleyerek rahatlamaya çalıştığı görülüyor. Fotoğraf 23 Mayıs'taki maçın ilk yarısında, Samantha adı verilen bebeğin doğumundan tam bir gün önce çekilmişti.

'ZAMAN BÖYLE GEÇİYOR'

Emmy Rossum, bir başka paylaşımında "Doğuma kadar böyle çok zaman geçiyor..." diye yazdı.

AYNA SELFIE'Sİ

Ardından aynı günde çekilen, beyaz bir şort üzerine giderek büyüyen karnını gözler önüne seren beyaz bir tişört ve kot ceket giydiği ayna selfie'sini yayınladı. Rossum, doğuma girmeden dakikalar önce, daha önce hayatında hiç yemediği bir yiyecek olan tavuk kanatlarından koca bir kova dolusu yediğini itiraf etti. O paylaşıma da "Sabah saatlerinde canım gidip bir kova tavuğu mideye indirmek istedi. Hayatımda hiç tavuk kanadı yemedim, bu yüzden doğumun yaklaştığını anladım" diye yazdı.

GÖZLERDEN UZAK HAMİLELİK

Shameless'de (Utanmaz) Fiona Gallagher karakterini canlandıran Rossum ile yazar ve yönetmen Sam Esmail, dört yıllık ilişkinin ardından 2017'de evlendi. Hamileliği medyadan saklama kadarı alan çift bebekleri dünyaya geldikten bir gün sonra büyük sırrını da açıkladı.

İŞÇİ BAYRAMI

İşçi Bayramı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Eylül ayının ilk pazartesi günü, işçi hareketini ve işçilerin katkılarını onurlandırmak amacıyla adına kutlanan federal bir tatil. Bu günü resmi tatil olarak ilk tanıyan eyalet 1887'de Oregon oldu.

Giderek ülke çapında popüler hale gelen bayram, 1894'te Başkan Grover Cleveland tarafından federal tatil olarak kabul edilene kadar otuz eyalete yayılmıştı. Ancak federal yasalara göre bu tatil sadece federal işçiler için geçerli.

Kaynak: Hürriyet