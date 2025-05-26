Fransa'nın "first lady"si olarak öne çıkan Brigitte Macron, zarafeti ve hayat hikayesiyle geniş kitlelerin ilgisini çekiyor. Özellikle "Emmanuel Macron eşi kimdir?" sorusuna yanıt arayanlar, Brigitte Macron'un yaşı ve doğum yeri gibi detayları da merak ediyor. Peki, Emmanuel Macron eşi kimdir? Brigitte Macron kaç yaşında, nereli?

EMMANUEL MACRON EŞİ KİMDİR?

Emmanuel Macron'un eşi, Brigitte Macron'dur. Asıl adı Brigitte Marie-Claude Trogneux olan Brigitte Macron, 13 Nisan 1953 tarihinde Fransa'nın Amiens kentinde dünyaya gelmiştir.

BRIGITTE VEMACRON NASIL TANIŞTI?

Brigitte Macron, gençlik yıllarında öğretmenlik yaparken, Emmanuel Macron'un lise yıllarındaki tiyatro öğretmeniydi. Öğrenci-öğretmen olarak başlayan ilişkileri, zamanla derinleşti ve Brigitte önceki evliliğini sonlandırarak Emmanuel Macron ile hayatını birleştirdi. 2007 yılında Emmanuel Macron ile evlenmiştir. Aralarındaki 24 yaş farkı, uzun yıllardır medya gündeminde yer almasına neden olmaktadır.