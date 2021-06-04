Emirhan Özhan Kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Youtuber Emirhan Özhan'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Youtuber Emirhan Özhan geliyor. Peki Youtuber Emirhan Özhan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Youtuber Emirhan Özhan'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Sosyal medyada yaptıkları iyilik akımı videolarıyla tanınan Youtuber Emirhan Özhan ve iş insanı İbrahim Yılmaz, Haberler.com'a konuk oldu. Bunun ardından izleyiciler Emirhan Özhan kimdir merak etti. Emirhan Özhan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, burcu ne, mesleği ne? Detaylar haberimizde.

EMİRHAN ÖZHAN KİMDİR?

Emirhan Özhan 16 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Emirhan Özhan doğum tarihi : 16 Mayıs 1994

Emirhan Özhan kaç yaşında : 27 yaşında

Emirhan Özhan nereli : İstanbul doğumlu

Emirhan Özhan mesleği ne : Youtuber - Fenomen

Küçük yaşlarda sahip olduğu futbol yeteneğinden dolayı daha 7 yaşındayken 13-14 yaşlarında ki gençlerin evden çağırdığı bir isim olmuştur.

Ailesinin bu durumu farketmesi üzerine futbol klüplerine kayıt olmuştur.

15-16 yaşlarına kadar Beşiktaş, Bağlarbaşı, Koşuyolu, Tunusbağı gibi bir çok klüpte top koşturmuştur.

İlk okul ve liseyi Kadıköy'de okumuştur.

Lise bittikten sonra üniversite sınavında "Nişantaşı Üniversitesi - Radyo TV & Sinema Programcılığı"nı %50 burs ile kazanmıştır.

Sosyal medyaya girmesinin zeminleri bu okulda öğrendikleriyle oluşturmuş.

Üniversiteden sonra "Kidzania" adlı çocuk dünyasında çalışmaya başlamıştır. Burada çalışırken şu an ki youtube kanalını açmıştır.

İlk videosunu 2016 yılında paylaşan Emirhan, şaka konseptini kendine seçerek, bu yoldan ilerlemeyi tercih etmiştir.

İlk zamanlarda izlenmeleri 200-800 bandı arasında olurken, "Türk Kızlarına Sarılabilir Miyiz?" isimli videosunun tüm platformlarda viral olmasıyla, kendine ait bir takipçi seviyesine ulaşmıştır.

Sonrasında ise içeriklerine tam gaz devam eden Emirhan, Türkiye'de daha önce yapılmayan bir sosyal deney içeriğini keşfetmiştir.

Bu sosyal deney içeriklerinin aşırı derecede beğenilmesinin ardından ciddi bir kitle oluşturmanın temellerini atmıştır.

Ardından sosyal medyanın önde gelen isimleri Emirhan Özhan için tepki videoları çekerek, sayfalarında yayınlayarak Emirhan'ın yaptığı işleri desteklemişlerdir.

2019 yılının ilk çeyreğinde YouTube üzerinde 500.000 aboneyi geçen Emirhan, Türkiye'de ciddi anlamda tanınan bir isim haline gelmiştir.

2019 yılının Ağustos ayında yayınladığı "Almanya'da Bir Türk Aç Kalırsa" isimli videosu Dünya'da yapılmamış bir içeriğin başlangıcı olmuştur.

Emirhan, Almanya'da ve Türkiye'de çekimlerini tamamladığı bu video, aynı video içerisinde iki ülkeyi karşılaştıran ilk YouTube video olmuştur.

Bu videoda 6 şehir ve 2 ülke değiştiren Emirhan, deyim yerindeyse büyük sükse yaratmıştır.

Video Almanya ve Türkiye basınında büyük yankı uyandırmıştır. Türkiye'de profesörler tarafından canlı yayınlarda bu videosu tartışma konusu olmuştur.

Bu yaptığı ile Almanya'dan ve Türkiye'den büyük destek alan Emirhan. Youtube üzerinde 700.000 aboneyi geçmiştir.

Ardından "Fransa'da Bir Türk Yardım İsterse" isimli videosunu yayınlayarak bütün dikkatleri tekrardan üzerine çekmiştir.

2020 yılına geldiğinde 800.000 abone sahibi olan Emirhan, İyilik Akımı öncüsü ve İyilik Akımı Derneği Başkanı, İbrahim Yılmaz ile birlikte bir projeyi gün yüzüne çıkarmışlardır.

Projenin amacı Türkiye ve Dünya'da ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli uzatmaktı.

Yayınladıkları "Sokak Satıcılarının Tüm Tezgahını Satın Almak" isimli ilk video bütün Türkiye'de paylaşım rekorları kırarak, Türkiye'nin en ünlü isimlerinden tam destek gördü.

Video sadece YouTube'da bir günde 1 milyon izlenmeyi geçti ve tüm televizyon kanallarında desteklenerek gösterildi.

Gazeteler, haber kanalları, magazin kanalları, sosyal medya sayfaları Emirhan ve İbrahim'e desteklerini gösterdi.

Onların yaptığı davranışı tüm sosyal medya fenomenlerinden beklediklerini söylerek çağrıda bulundular.

Bu süreçte YouTube üzerinde 1 Milyon aboneyi geçen Emirhan, YouTube Amerika'dan "Altın Plaket" ödülüne layık görüldü.

Hemen sonrasında ise İbrahim Yılmaz ile bu projenin daha da gelişmesi adına çalışmalarını devam ettirdi.

Bakkalara gidip veresiye defterlerini kapatan ikili bu video ile dünya çapında konuşuldu.

Rusya, Almanya, Arnavutluk, Pakistan, Fransa, İspanya gibi ülkeler kendi dillerine çevrirerek videoyu yayınladı.

Bu başarıyı elde ettikten sonra videolarını yayınlamaya devam ettiler.

"Yılın Farkındalık Yaratan Projesi" ödülüne layık görülüp, bir çok ünlü ismin katıldığı galada ödül sahibi oldular.

Emirhan, sadece YouTube üzerinde değil bir çok sosyal medya mecrasında "1 Milyon Takipçi" bandını geçen sayılı içerik üreticelerinden biri olup, ismini buraya altın harflerle yazdırdı.

Bir röportajda Emirhan'a iletilen soruda "YouTuber" diye hitap edilmesinin ardından,

Emirhan; "Ben aslında tüm sosyal medyaya içerik üretiyorum. Kendimi YouTuber olarak değil, bir içerik üreticisi olarak adlandırıyorum" demişti.

Şu anda ise Emirhan, "Facebook'da 1.3M", "YouTube'da 1.4M", "Tiktok'da 1.4M", "Instagram'da 400K" gibi çok ciddi bir takipçi sayısına sahiptir.