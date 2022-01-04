Emirdağlı Uslu'nun Hollanda'da bakan olması, hemşehrilerini gururlandırdı

HOLLANDA'da Başbakan Mark Rutte liderliğinde oluşturulan 4 partili koalisyon hükümetinde görev yapacak Türk kökenli 2 kadın bakandan Afyonkarahisarlı Günay Uslu'nun (49) Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı olması, memleketi Emirdağ'da hemşehrileri tarafından sevinçle karşılandı.

Hollanda'da 17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından 271 gün süren pazarlıklar sonrasında kurulan koalisyon hükümetinde yar alacak bakanlar kesinleşti. Mark Rutte'nin 4'üncü kez başbakanlık koltuğuna oturacağı hükümette, 28 bakan yer alacak. Rutte dışında, bakanlar kurulu 14 kadın, 14 erkek üyeden oluşacak. Bakanlar kurulunda Türkiye kökenli politikacılar Dilan Yeşilgöz Zegerius ve Günay Uslu da yer aldı. Afyonkarahisarlı ailenin çocuğu olan Günay Uslu, sol liberal eğilimli Demokratlar 66 Partisi (D66) tarafından, parlamento dışından Medya ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı.

Belçika'da yaşayan gurbetçi Nuran Potuk, tatilini geçirmek için Emirdağ'a geldiğini belirtti. Uslu'nun bakan olmasından Emirdağlı olarak gurur duyduğunu belirten Potuk, başarı diledi.