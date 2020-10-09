Emirdağ Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a destek mesajı
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Emirdağ Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a destek mesajı

09.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:02
Emirdağ Belediye Meclisi'nden Azerbaycan'a destek mesajı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Meclisi'nin ekim ayı meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı verildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediye Meclisi'nin ekim ayı meclis toplantısında Azerbaycan'a destek mesajı verildi. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "İki devlet tek millet olan kardeş Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı harekatı Emirdağ Belediye Meclisi olarak destekleme kararı aldık" dedi.

Toplantı Başkan Koyuncu'nun başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Azerbaycan'a destek bildirisi okundu ve "Türkiye, her zaman ve her şartta Azerbaycan'ın yanında olarak destek vermeye devam edecektir" denildi. Belediye Meclisinin yapıldığı salon Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Toplantıya meclis üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak katıldı. Başkan Koyuncu tarafından okunan Azerbaycan'a destek bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Dağlık Karabağ'da 1994'te Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan ateşkes antlaşmasından bu yana Ermenistan işgali süregelmektedir. Erivan yönetiminin yirmi altı yıldır uluslararası hukuka aykırı olarak Dağlık Karabağ bölgesini işgal altında tutmaktadır. 12.07.2020'de Azerbaycan ve Ermenistan sınır bölgesi olan ve Dağlık Karabağ bölgesinin kuzeyinde yer alan Tovuz'da ciddi çatışmalar meydana gelmiştir. Ermenistan, sınır gerisinden Azerbaycan'ın askeri ve sivil yerleşim bölgelerine roketatar ve top atışları ile provokatif saldırılarda bulunmuş, Azerbaycan da mütekabiliyet esasıyla karşılık vermiştir. Ermenistan tarafından yirmi altı yıldır işgal altında bulunan ve bu süreç içerisinde uluslararası hukuka aykırı olarak atılan her adım bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasını engellemektedir. Türkiye her fırsatta söz konusu duruşunu ortaya koymakta ve bölgede kalıcı barışın tesis edilebilmesi için Dağlık Karabağ ihtilafının Azerbaycan'ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğü bağlamında çözülmesi gerektiğini ifade etmektedir. Dahası Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde ikili anlaşmazlıklar çözülse dahi Dağlık Karabağ meselesi çözülmeden iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşemeyeceği tüm platformlarda dile getirilmektedir. İki Devlet Tek Millet olan kardeş Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınan işgal altındaki bölgelerde başlattığı harekatını Emirdağ Belediye Meclisi olarak destekliyor, Azerbaycanlı Kardeşlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye meclisimiz Azerbaycan'ın yanındadır." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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