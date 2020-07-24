Emir Can İğrek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müzikleri ve ödülleri
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Emir Can İğrek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müzikleri ve ödülleri

Son yılların en beğenilen müzisyenlerinden olan genç Emir Can İğrek "Saman Sarısı" şarkısıyla trendlere girdi. Kim olduğu merak konusu olan Emir Can İğrek'in hayatı, ödülleri, parçaları ve hakkındaki tüm bilgilerle haberimizde.

Emir Can İğrek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Müzikleri ve ödülleri
24.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:37

Yazdığı şarkıların sözleri çok beğeni toplayan Emir Can İğrek kimdir, nerelidir, kaç yaşında, burcu ne, asıl mesleği ne? Youtube trendlerde ilk sıralarda olan Saman Sarısı şarkısıyla tekrar gündeme gelen Emir Can İğrek kimdir?

EMİR CAN İĞREK KİMDİR?

Emir Can İğrek, 2 Nisan 1993 Tekirdağ Çerkezköy doğumlu Türk müzisyen ve söz yazarıdır.

Müziğe doğduğu şehirde küçük sahne grupları kurarak başladı. En yüksek çıkışını 2019'da Nalan adlı şarkısıyla yakaladı. Nalan isimli parçası Youtube'da 73 milyon izlenme aldı. 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülüne layık görüldü. Funda Arar ve Ferhat Göçer gibi ünlü sanatçılara beste verdi.

Son olarak 24 Temmuz Cuma günü çıkardığı "Saman Sarısı" şarkısıyla trendlere girdi ve şarkısı binlerce kişi tarafından beğeni aldı.

Emir Can İğrek doğum tarihi : 2 Nisan 1993

Emir Can İğrek kaç yaşında : 27 yaşında

Emir Can İğrek mesleği ne : Müzisyen, söz yazarı

Emir Can İğrek aslen nereli : Tekirdağ

Emir Can İğrek burcu ne : Koç

Emir Can İğrek boy-kilo : 1,83 m - 80 kg

EMİR CAN İĞREK MÜZİKLERİ VE ALBÜMÜ

"Gönül Davası" (2017)

"Aç Bağrını" (2018)

"Defoluyorum" (2019)

"Gömleğimin Cebi" (2019)

"Dönsen Bile" (2019)

"Nevale" (2019)

"Nalan" (2019)

"Silahım Yok" (2019)

"Sapa" (2020)

"Meydan" (2020)

"Darbe" (feat. Patron) (2020)

Ağır Roman (2018) [Albüm]

EMİR CAN İĞREK KAZANDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

2019 Yılında En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı (PowerTürk Müzik Ödüllerİ)

2019 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı (Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri)

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