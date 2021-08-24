Emine Ün annesin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
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Emine Ün annesin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Emine Ün annesin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Emine Ün'ün annesi Müzeyyen Bolverdi, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Emine Ün'ün annesi Müzeyyen Bolverdi, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamayan başarılı oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti.

EMRE KINAY YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye Emine Ün'ün kızı Duru Kınay, eski eşi Emre Kınay ve  oyuncu Ayşe Tolga katıldı.

ACIMIN TARİFİ YOK!

Emine Ün, bu sabah yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği duyurdu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarifi yok" ifadelerini kullandı.

"ANNEMİN ÇOK CİDDİ KRONİK RAHATSIZLIKLARI VARDI"

Öte yandan birkaç gün önce de aşı olmadıkları iddialarına yanıt veren oyuncu, "Annemin de, benim de aşılarımız yapılmıştı. 'Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak' diye bir şey yok. Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum. Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var. Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde" demişti.

Kaynak: Hürriyet

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