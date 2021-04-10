Emine, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
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Emine, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel
Emine, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

ELAZIĞ'da, buluştukları barakada Salih Yılmaz Coşkun tarafından öldürülen 17 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi, tabutunun üzerine konan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

ELAZIĞ'da, buluştukları barakada Salih Yılmaz Coşkun tarafından öldürülen 17 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi, tabutunun üzerine konan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. 

Olay, perşembe günü gece saatlerinde Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'ta meydana geldi. Bir barakada buluşan Emine Fulya Akçelebi ile Salih Yılmaz Coşkun arasında bilinmeyen nedenle tartışa çıktı. Tartışmanın ardından Coşkun, Emine'yi defalarca bıçakladıktan sonra arkadaşlarını telefonla arayıp, "Sevgilimi öldürdüm" deyip kaçtı.

DEDESİNİN EVİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDICoşkun'un arkadaşları polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Emine Fulya Akçelebi'nin öldüğünü belirledi. Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri ise Coşkun'u yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, dün yaptıkları teknik ve fizik takip sonucu Coşkun'u, saklandığı dedesinin evinde yakalayarak, gözaltına alındı. Coşkun, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.EHLİBEYT CEMEVİ'NDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIFırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Emine Fulya Akçelebi'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Akçelebi için bugün merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Ehlibeyt Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, Akçelebi ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede genç kızın tabutunun üzerine gelinlik konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Emine Fulya Akçelebi, toprağa verilmek üzere merkeze bağlı Avcılı köyüne uğurlandı.

Ailenin avukatı Derya Demir, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, genç kızın Salih Yılmaz Coşkun tarafından kaçırıldığını söyledi. Demir, "Akşam saatlerinde kardeşini parka götürmek için evden çıkmış. Daha sonrasında Emine'den herhangi bir haber alınamamış. Ayrıca olayın faili ile beraberliği söz konusu değil. Basında geçen sevgili durumları gerçeği yansıtmamakta. Soruşturma devam ediyor. Basında yer alan bilgi kirliliğini önlemek adına açıklama yapma gereği duyduk. Evden hazırlıksız bir şekilde çıkıyor, bir yere gitme kastıyla hareket etmemiş, kardeşimi parka götüreceğim diye evden ayrılmış. Bir süre sonra babası Emine'ye ulaşamamış. Aileye arkadaşlarından birkaç kişi ulaşıp bilgi vermişler" dedi.


Emine, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
Emine, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
Emine, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
Emine, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
Emine, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
Emine, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
Emine, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
Emine, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
Emine, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
Emine, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı
Emine, tabutunun üzerine konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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