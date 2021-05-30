EMİNE ERDOĞAN, KİTAPLAR VE KAĞITLAR SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
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EMİNE ERDOĞAN, KİTAPLAR VE KAĞITLAR SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Asitane Vakfı'nın düzenlediği Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kitap ve kağıdın hikayesini okumak ve öğrenmek amacıyla 2016'da konservasyon ve restorasyon çalışmalarına başlayan, geçmişin ne kadar güçlü ve zengin değerlere sahip olduğunu paylaşmak ve çocuk ile gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla Resterasyon ve Konservasyon Merkezi'ni kuran vakıf, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat binasında "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi" hazırladı.

Erdoğan, kurdele keserek açılışını yaptığı serginin hayırlı olmasını temenni etti. Açılışın ardından, 150 yıllık kitaplardan hammaddesi keten, dut ve ipekten oluşan kağıtlara kadar birçok eserin yer aldığı sergiyi gezen Erdoğan, ürünlerle ilgili Asitane Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Turan'dan bilgi aldı. Erdoğan, sergide yer alan, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıkılan bir evin duvarından çıkarılan ve eski dönemin izlerini taşıyan 40 kitabı da inceledi. Vakfın Konservasyon ve Restorasyon Merkezi bünyesindeki Türkiye'nin kağıtla ilgili ilk eğitim atölyesi olan "El Yapımı Kağıt Atölyesi"ni de gezen Erdoğan, Düzce Kağıt Atölyesi kurucusu İbrahim Sami Özen'den atölyedeki el yapımı kağıtlarla ilgili bilgi edindi.

Tablo ve el yapımı kağıtlardan üretilen broş hediye edilen Erdoğan'a ziyaretinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti.

İbrahim Sami Özen, atölyede kağıt, geleneksel Türk süsleme sanatlarında kullanılan boya, fırça ve diğer malzemelerin imalatıyla ilgili çalıştıklarını anlattı. Özen, kağıdın, imal edildikten sonra en az 2 yıl terbiyelenme sürecinden geçtiğini, daha sonra sanatçılar tarafından kullanılabilir hale geldiğini aktardı.

EMİNE ERDOĞAN, KİTAPLAR VE KAĞITLAR SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
EMİNE ERDOĞAN, KİTAPLAR VE KAĞITLAR SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
EMİNE ERDOĞAN, KİTAPLAR VE KAĞITLAR SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
EMİNE ERDOĞAN, KİTAPLAR VE KAĞITLAR SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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EMİNE ERDOĞAN, KİTAPLAR VE KAĞITLAR SERGİSİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ - Haberler
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