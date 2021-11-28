Emine Erdoğan'dan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne ziyaret

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Gebze yerleşkesindeki Marmara Araştırma Merkezi'ni (MAM) ve enstitüleri ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'a ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eşlik etti. Merkezde yürütülen çevre, iklim değişikliği, temiz enerji, atık su artıma, sürdürülebilir gıda, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, yerli aşı, Covid-19 testleri ve ilaç geliştirme alanlarına ilişkin yürütülen projelerle ilgili bilgi alan Emine Erdoğan, TÜBİTAK MAM bünyesinde kurulan Bitkisel İlaç ve Takviye Edici Gıda Altyapıları biriminin açılışını yaptı.

Emine Erdoğan ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK MAM iş birliğinde kurulan Sekapark Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi'ni ziyaret ederek, aromatik bitki işleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.